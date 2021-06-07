Mehmet Ali Erbil hastaneye mi kaldırıldı? Açıklama geldi

Yaklaşık iki yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen Mehmet Ali Erbil, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığı nüksettiği açıklanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu.

Uzun bir aranın ardından Çarkıfelek yarışmasıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Erbil’in talihsiz bir kaza daha geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Oyuncu Tolga Yüce, Erbil'in hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile çektiği pozunu paylaşan Yüce, "Değerli sanatçı Mehmet Ali Erbil’in hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Şükür an itibarıyla hepinize çok selamları var. En son hali sağlık durumu gayet iyi şükürler olsun" dedi.



Arkadaşının gönderisini kendi profilinde yayınlayan Erbil ayrıca yemek yerken çekilen bir fotoğrafını da paylaştı.





