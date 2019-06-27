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Mehmet Ali Erbil ile ilgili güzel haberi kızı Yasmin Erbil paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 09:28 | Son Güncelleme

Evinin banyosunda geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bu sırada atlattığı kaçış sendromuna yıllar sonra yeniden yakalanan Mehmet Ali Erbil uzun süre yoğun bakımda kaldı. Erbil ile ilgili güzel haberi kızı Yasmin Erbil verdi.

Mehmet Ali Erbil ile ilgili güzel haberi kızı Yasmin Erbil paylaştı

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve müjdeli haberi verdi.

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil’in hastanede bulunduğu 7 ayın sonunda hastaneden ne zaman taburcu olacağı geride bıraktığımız gün ortaya çıkmıştı.

Onur Akay’ın yaptığı açıklamaya göre Erbil içinde bulunduğumuz Haziran ayının son günlerinde taburcu edilecekti.

KIZI YASMİN PAYLAŞTI

Ünlü şovmen Erbil hakkında ortaya atılan taburcu olacak iddiaları kısı Yasmin Erbil’in instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın ardından adeta doğrulandı.

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Babasıyla birlikte henüz dün çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan Yasmin, fotoğrafın üzerine ‘Babam geliyor az kaldı’ notunu düştü.

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