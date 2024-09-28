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  4. Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı! Böyle gösterdi

Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı! Böyle gösterdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.09.2024 12:50
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilişkisine bir şans daha vererek barışan Gülseren Ceylan önceki akşam 27'nci yaş gününü kutladı. Sevgilisi Erbil ve arkadaşları ile güzel bir gece geçiren Ceylan Erbil'in kendisine doğum günü hediyesi olarak araba aldığını duyurdu. Gülseren Ceylan hediyesini sosyal medyada gösterdi.

Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı! Böyle gösterdi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’le yaşadığı ilişkisiyle magazin gündeminde adından söz ettiren Gülseren Ceylan önceki akşam yeni yaşını kutladı.

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27'nci yaşını kutlayan Gülseren Ceylan, imam nikahı kıydığı sevgilisi Mehmet Ali Erbil ve arkadaşlarıyla güzel bir gece geçirdi. Doğum günü gecesinden karelerini sosyal medya hesabından da paylaşan Ceylan, Erbil'in kendisine aldığı hediyeyi de gösterdi.

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DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİNİ PAYLAŞTI

Mehmet Ali Erbil sevgilisine doğum günü hediyesi olarak kırmızı bir araba almış. Ceylan arabasını paylaşarak 'İlk defa arabam oldu. Kullanmayı bu küçük minnoş araba da öğreneyim diye sevgilim doğum günü hediyesi almış. Çok teşekkür ederim iyi ki carsın. Seni çok seviyorum' notunu düştü.

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EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil’in evlilik konusunda istekli olduğunu söylemiş ve “Benden çocuk da istiyor. Aramızda güçlü bir sevgi var. Gelecekte evlenebiliriz” açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
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