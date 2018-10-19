Mehmet Ali Erbil'in doktorundan son dakika açıklaması

Dr. İkizoğlu, ünlü sanatçı ile ilgili bazı basın organlarında belirtilen ‘kalp krizi’ geçirdiği ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu şu bilgileri verdi: “Hastamız Mehmet Ali Erbil evinde düşme sonrası Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisi’ne getirilmiştir. Yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. 45 dakika süren operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir.”
Ünlü sanatçının şuurunun açık olduğunu belirten Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, hayati tehlikesi olmadığını söyleyerek sağlığıyla ilgili gelişmeleri yoğun bakım servisinde takip edeceğiz.” dedi.
2. DEFA AMELİYAT EDİLECEK
Prof. Dr. Semih Halezeroğlu dün yapılan ameliyatla kanamanın durdurulduğunu ve kaburga batması nedeniyle sönmüş akciğerin yeniden şişirildiğini ifade ederken ikinci bir ameliyatla kırık kaburga kemiklerine gelecek hafta müdahale edileceğini belirtti.
ERBİL'İN GENEL CERRAH KARDEŞİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, ağabeyi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Yeşim Erbil sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Dün banyoda düşüp üç kaburgası kırılmış. Göğüs boşluğuna çok fazla miktarda kanama olmuş. Kanama devam edince ameliyata alındı ve kanayan damar bulunup durduruldu. Yoğun bakımda yatıyor. Kaburga kırıkları çok ağrı yapar. Nefes alırken bile çok ağrı olur. Bu nedenle bir süre orada kalacak. Haftaya kaburga kırıklarına müdahale edilecek. Ameliyatı benim sınıf arkadaşım Prof. Dr. Semih Halezeroğlu yaptı. İyi ki Semih geldi ve başarılı bir şekilde halletti. Çok şükür çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Her zaman böyle bakmak lazım başımıza gelenlere. Geçmiş olsun dileklerinize çok teşekkür ederim."
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