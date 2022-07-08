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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili pozu olay oldu! "Kendimi Kendall sanmışım"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili pozu olay oldu! "Kendimi Kendall sanmışım"

08.07.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Erbil, geçtiğimiz günlerde teknede çekildiği göğüs dekolteli pozuyla olay olmuştu. Ünlü isim, bu kez bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili pozu olay oldu! "Kendimi Kendall sanmışım"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımları ve siyah elbisesiyle çokça konuşulmuştu. Erbil, sosyal medyada aktifliğine devam ediyor.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZI YASMİN ERBİL'İN BİKİNİLİ POZU OLAY OLDU!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde bikinili ve sırt dekolteli tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Erbil, ayrıca spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmış ve tekne pozuyla da takipçilerini büyülemişti.

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"KENDİMİ KENDALL SANMIŞIM"

Ünlü ismin kızı bu defa mavi bikinisiyle banyoda çekildiği pozu takipçileriyle paylaştı. Erbil'in derin göğüs dekolteli bikini paylaşımı dikkat çekerken, ünlü isim paylaşımına "Kendimi Kendall sanmışım" notunu düştü.

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İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yasmin sen eksik kalsaydın bari. Filim çekip, dizilerde oynamak mı istiyorsun yoksa.

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