Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili pozu olay oldu! "Kendimi Kendall sanmışım"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımları ve siyah elbisesiyle çokça konuşulmuştu. Erbil, sosyal medyada aktifliğine devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde bikinili ve sırt dekolteli tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.
Erbil, ayrıca spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmış ve tekne pozuyla da takipçilerini büyülemişti.
Ünlü ismin kızı bu defa mavi bikinisiyle banyoda çekildiği pozu takipçileriyle paylaştı. Erbil'in derin göğüs dekolteli bikini paylaşımı dikkat çekerken, ünlü isim paylaşımına "Kendimi Kendall sanmışım" notunu düştü.
İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...
Okuyucu Yorumları 1 yorum