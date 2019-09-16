Mynet Trend

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil müjdeyi verdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 16.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil uzun süre yoğun bakımda kalan babasıyla ilgili açıklama yaptı. Erbil babasının sağlığının gayet iyi olduğunu ve eski günlerine döndüğünü açıkladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil müjdeyi verdi

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, önceki akşam üzeri Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; yakın arkadaşlarıyla buluşan Erbil, bir mekanda akşam yemeği yeyip, kız grubuyla koyu bir sohbete daldı.

OYUNCULUK TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Yasmin Erbil, “Sunuculuk çok iyi gidiyor, çok alıştım ekran önüne; bu sene hem okulu hem işimi bir arada götüreceğim. Oyunculuk teklifi de gelirse sıcak bakıyorum” dedi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında evinin banyosunda düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan, ardından Kaçış Sendromu yaşadığı için uzun bir süre yoğun bakımda kalan babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili de konuşan Yasmin Erbil, “Babam gayet iyi eski günlerine döndü” açıklamasını yaptı.

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
Yaş gününü bikinili pozlarıyla kutladı! 'Gösteri yeni başlıyor'Yaş gününü bikinili pozlarıyla kutladı! 'Gösteri yeni başlıyor'
Tarkan paylaştı! 'Seni çok seviyoruz'Tarkan paylaştı! 'Seni çok seviyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasmin erbil Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil mehmet ali erbil instagram Mehmet Ali Erbil

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu Twitter'dan tepki verdi

Ekrem İmamoğlu Twitter'dan tepki verdi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Uyarı yapıldı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Uyarı yapıldı

Bu mesajı paylaştı! Sonrası korkunç

Bu mesajı paylaştı! Sonrası korkunç

Sosyal medya Neslican Tay için seferber oldu

Sosyal medya Neslican Tay için seferber oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

Onur Büyüktopçu yeni programıyla şaşırtacak!

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yonca Evcimik yaş gününü bikinili pozlarıyla kutladı!

Yaş gününü bikinili pozlarıyla kutladı! 'Gösteri yeni başlıyor'

Tarkan'dan Sümeyye Boyacı paylaşımı! 'Seni çok seviyoruz'

Tarkan paylaştı! 'Seni çok seviyoruz'

Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi

Kalben'den İbrahim Tatlıses kararı! 'Bir kadını silahla vuran bir adamın...'

Onun şarkısıyla ünlenmişti! 'Bir kadını silahla vuran bir adamın...'

Ece Seçkin 600 bin TL'lik hediyesini paylaştı! Yorumuna tepki yağdı

Nişanlısı 600 bin TL'lik araba aldı! Ece'nin yorumu kızdırdı

Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown'dan tepki çeken paylaşım

Tepki çeken paylaşım! Özür diledi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.