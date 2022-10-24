Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla aşkını ele verdi! Paylaşımı hemen sildi

Survivor 2021 sezonu finalistlerinden Yiğit Poyraz'ın, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemini sarsmıştı. Konu hakkında sessizliğini koruyan Yasmin Erbil'den şaşırtan bir hamle geldi.
Yasmin Erbil, dün gece saatlerinde Instagram hesabının Hikayeler kısmından Yiğit Poyraz'ın olduğu bir video paylaştı. Yasmin Erbil, evinden paylaştığı videoyu kısa sürede sildi.
Geçtiğimiz günlerde mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yasmin Erbil, ''Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığınız doğru mu?'' sorusu karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.
Yasmin Erbil, daha önce verdiği bir röportajda babası gibi şakacı bir erkek istemediğini, ağırbaşlı erkeklerden hoşlandığını anlatmıştı.
Sosyal medyada epey aktif olan Yasmin Erbil, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.