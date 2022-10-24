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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla aşkını ele verdi! Paylaşımı hemen sildi

24.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. Bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı konuşulan Yasmin Erbil, gece saatlerinde yaptığı paylaşımla kendini ele verdi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla aşkını ele verdi! Paylaşımı hemen sildi

Survivor 2021 sezonu finalistlerinden Yiğit Poyraz'ın, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemini sarsmıştı. Konu hakkında sessizliğini koruyan Yasmin Erbil'den şaşırtan bir hamle geldi.

Yasmin Erbil, dün gece saatlerinde Instagram hesabının Hikayeler kısmından Yiğit Poyraz'ın olduğu bir video paylaştı. Yasmin Erbil, evinden paylaştığı videoyu kısa sürede sildi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla aşkını ele verdi! Paylaşımı hemen sildi

Geçtiğimiz günlerde mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yasmin Erbil, ''Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığınız doğru mu?'' sorusu karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla aşkını ele verdi! Paylaşımı hemen sildi

Yasmin Erbil, daha önce verdiği bir röportajda babası gibi şakacı bir erkek istemediğini, ağırbaşlı erkeklerden hoşlandığını anlatmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla aşkını ele verdi! Paylaşımı hemen sildi

Sosyal medyada epey aktif olan Yasmin Erbil, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla aşkını ele verdi! Paylaşımı hemen sildi

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survivor Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil Yiğit Poyraz ali erbil

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