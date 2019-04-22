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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin TV100 kanalında sunucu oluyor!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 22.04.2019 20:21 | Son Güncelleme

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, yakında yayına başlamaya hazırlanan, Genel Yayın Yönetmenliği’ni Alican Değer’in yaptığı tv100 kanalında sunuculuk yapacak.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin TV100 kanalında sunucu oluyor!

İş insanı Necat Gülseven'in sahibi olduğu 3N Medya'nın yeni haber kanalı TV100 flaş bir transfere imza attı. 22 yaşındaki Erbil, Mustafa Doğan yönetiminde hazırlanacak magazin programını sunacak.

Türkiye’nin en ünlü şovmeni Mehmet Ali Erbil ile oyuncu-sunucu Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, aile mesleğini seçti. 22 yaşındaki Erbil, çok yakında yayına başlayacak olan tv100 kanalında sunuculuk yapacak.

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HAFTA SONU MAGAZİN PROGRAMLARINI SUNACAK

TV100’ün Magazin Servisi Müdürü Mustafa Doğan’ın Yasmin Erbil’le yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Bir süredir özel oyunculuk ve sunuculuk dersleri alan Erbil, kanalın hafta sonları yayınlanacak magazin programlarını sunmak için kanalla anlaştı. Sosyal medyada 150 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil, program için yakında kamera karşısına geçecek. Erbil, sunuculuk dışında program için özel röportajlar da yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
TV100 yasmin erbil Mehmet Ali Erbil

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