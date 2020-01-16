Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek yaralanmış, kaburga kemiğini kırmış ve kanama geçirmiş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı ve kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı.

"BU GELİŞME HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"

Mehmet Ali Erbil'in Maslak'ta kaldığı özel hastanede bulunan şarkıcı Ercan Avşar, Snob Magazin muhabirine açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı. Bu gelişme hepimizi mutlu etti. Erbil'in sağlık durumuna dair gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.

