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  4. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran, daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in kısa süre önce yine yoğun bakıma kaldırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili güzel haber geldi.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek yaralanmış, kaburga kemiğini kırmış ve kanama geçirmiş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı ve kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı.

"BU GELİŞME HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"

Mehmet Ali Erbil'in Maslak'ta kaldığı özel hastanede bulunan şarkıcı Ercan Avşar, Snob Magazin muhabirine açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Mehmet Ali Erbil yoğun bakımdan çıktı. Bu gelişme hepimizi mutlu etti. Erbil'in sağlık durumuna dair gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.

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