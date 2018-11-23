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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

Bir aydır yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in doktor olan kız kardeşi, Erbil'in akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden kısır döngüye girdiklerini söyledi.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Film setinde kaza geçirerek yoğun bakıma alınan ve 52 gün yoğun bakımda yattıktan sonra sağlığına kavuşan oyuncu Cem Özer'in iyileşmesiyle gözler 1 aydır yoğun bakımda yatan şovmen Mehmet Ali Erbil'e çevrildi.

Erbil'in açıklama yapan doktor kardeşi, abisinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ve artık kısır bir döngüye girdiklerini söyledi.

Uçankuş'a özel açıklama yapan Prof. Dr Yeşim Erbil,Cem Özer'in sağlıklı bir şekilde kameralar karşısına geçmesine çok sevindiklerini, aynısını Mehmet Ali için de umduklarını söyledi. Yeşim Erbil, abisinin akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden durumun ciddiyetini koruduğunu, artık kısır bir döngüye girildiğini aktardı.

"SEVENLERİN DUALARIYLA ACILARI AZALDI"

Hala yoğun bakımda makinelere bağlı bir şekilde yaşam savaşı veren Erbil'in sevenlerinin duasıyla acılarının azaldığını düşünen Yeşim Erbil, Tüm Türkiye'den bu mübarek Cuma günü de dualarını beklediklerini ifade etti.

Yeşim Erbil daha sonra ise Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hepinize iyi günler. Dualarınızı eksik etmeyin. Biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Beş hafta önce anlık değişiklikler bizi çok sevindiriyor veya üzüyordu. Bu süreç hepimize sabretmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Her sabah Yoğun Bakım sorumlusu arkadaşımla telefonla konuşup akabinde önce Sezin ve aile bireylerine bilgi vermek, her sabah farklı ve güzel haberleri duymayı beklemek hepimiz için çok zor. Bazen olumlu bazen olumsuz küçük değişiklikler oluyor. Artık bu sürecin uzun olacağı belli, solunum cihazından ayrılmadı. Temel anlamda akciğer ve böbreklerle ilgili hasarlar var ama onu zorlayan akciğer.

HADİ ABİCİM, SIKI SIKI TUT ŞU UZATILAN İPİ, HEPİMİZ SENİ BEKLİYORUZ, SEVİYORUZ VE DUA EDİYORUZ."

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