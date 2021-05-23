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  4. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilen Funda Aksu: Telefonla görüntülü görüştük

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilen Funda Aksu: Telefonla görüntülü görüştük

23.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Funda Aksu çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olduğu iddia edilen Funda Aksu: Telefonla görüntülü görüştük

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmış ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksedince aylarca hastanede yatmıştı. Zor günleri geride bırakan ünlü şovmen Erbil'in yaptığı bir hareket kafaları karıştırdı.

Kendisinden 40 yaş küçük bir kadının fotoğrafına profilinde yer veren Mehmet Ali Erbil’in bu isimle aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düştü.

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Mehmet Ali Erbil'in 'sevgilim' diyerek Instagram profilinden ilan ettiği, kendisinden 40 yaş küçük Funda Aksu iddialar üzerine 2.Sayfa’ya şunları yazdı:

“Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk söz konusu olamaz. Kendisi yaşça büyük benden.”

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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