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Mehmet Ali Erbil'in son hali üzdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Yaklaşık 8 ay yoğun bakımda tedavi gören, daha sonra da iki kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra kameralara böyle yansıdı.

Mehmet Ali Erbil'in son hali üzdü!

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede yaşam savaşı verip taburcu olan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay da kalp spazmı sebebiyle yoğun bakımdaydı.

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234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu geçen yazki görüntüsünün aksine hayli bitkin olması dikkat çekti. Tekerlekli sandalyeyle çıkarılan 63 yaşındaki şovmen, görevlilerin yardımıyla otomobiline bindirildi.

Gazetecileri eliyle selamlayan Erbil, röportaj talebini ise başını sallayarak yanıtsız bıraktı. (Gecce)

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Mehmet Ali Erbil, son hali,

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