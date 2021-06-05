Mehmet Ali Erbil kimdir, nereli? Mehmet Ali Erbil kaç yaşında? İşte biyografisi...

Star TV'de yayınlanan İbo Show'a bu haftaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil konuk olacak. Her dönem en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Mehmet Ali Erbil sunmuş olduğu programlarla ve oynadığı dizilerle yediden yetmişe herkesin tanıdığı bir isim. Peki son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil kimdir, nereli?

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR, NERELİ? MEHMET ALİ ERBİL KAÇ YAŞINDA?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de almış olan Erbil, 1970 senesinde Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümüne yatılı olarak girmiş ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'den eğitim almıştır. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak başrolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazanmıştır. Buradan mezun olmasının ardından Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Erbil, başta ‘Küheylan’ olmak üzere pek çok oyunda oynamış ve ardından tek kanallı yayın döneminde TRT'de ‘Metronom’ isimli eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 senesinde de Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılışıyla beraber Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV’de de çeşitli programlar yaptı. Türk halkı tarafından en sevilen projesi ise senelerce sunuculuğunu yaptığı 'Çarkıfelek' isimli yarışma programı oldu.