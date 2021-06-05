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Mehmet Ali Erbil kimdir, nereli? Mehmet Ali Erbil kaç yaşında? İşte biyografisi...

05.06.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Cumartesi Star TV'de yayınlanan sevilen program İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Mehmet Ali Erbil bulunuyor. Senelere damga vuran ve her dönem en çok konuşulan isimlerden olan Mehmet Ali Erbil sunduğu programlarla, oynadığı dizilerle herkesin tanıdığı bir isim. Peki geçtiğimiz günlerde sağlık problemleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil kimdir, nereli? Mehmet Ali Erbil kaç yaşında? İşte biyografisi...

Mehmet Ali Erbil kimdir, nereli? Mehmet Ali Erbil kaç yaşında? İşte biyografisi...

Star TV'de yayınlanan İbo Show'a bu haftaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil konuk olacak. Her dönem en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Mehmet Ali Erbil sunmuş olduğu programlarla ve oynadığı dizilerle yediden yetmişe herkesin tanıdığı bir isim. Peki son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil kimdir, nereli?

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR, NERELİ? MEHMET ALİ ERBİL KAÇ YAŞINDA?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in oğlu olarak 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de almış olan Erbil, 1970 senesinde Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümüne yatılı olarak girmiş ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçer'den eğitim almıştır. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak başrolde En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazanmıştır. Buradan mezun olmasının ardından Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Erbil, başta ‘Küheylan’ olmak üzere pek çok oyunda oynamış ve ardından tek kanallı yayın döneminde TRT'de ‘Metronom’ isimli eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 senesinde de Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılışıyla beraber Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV’de de çeşitli programlar yaptı. Türk halkı tarafından en sevilen projesi ise senelerce sunuculuğunu yaptığı 'Çarkıfelek' isimli yarışma programı oldu.

Sevilen yarışma programı Çarkıfelek'i son kez 2017 senesinde Star TV'de sunmuştur. Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, şu an bekardır ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis ise senelerdir Erbil'in menajerliğini üstlenmektedir.

MEHMET ALİ ERBİL'İN SUNDUĞU PROGRAMLAR

Çarkıfelek
Aşka Gel
Ya Şundadır Ya Bunda
Açıl Susam Açıl
Ah Kalbim
Aşk Olsun
Metronom (Trt)
Bir Başka Gece (Trt)
Eyvah Düşüyorum
Birimiz Hepimiz İçin
Gol Show
Ali Baba'nın Çiftliği
Piyangola
50 Sarışın
Kazanmali
Şaşırtmali

MEHMET ALİ ERBİL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Aşkım Aşkım (2001, tv dizisi) - Şener Uzun
Can Dostlar (2000, tv dizisi)
Tatlı Kaçıklar (1996-2001, tv dizisi) - Rafet
Zamanda Yolculuk (1995, tv dizisi)
Şıpsevdi (1977, tv dizisi) - Meftun
Türk Malı (2017, tv dizisi) - Bahattin Sümbül
Harem (2012, tv dizisi) - Ulan Bator
Ece (2008, tv dizisi) - Ege
Yıldızlar Savaşı (2007, tv dizisi)
En Son Babalar Duyar (2004, tv dizisi) - Naylon Evlat Semih
Büyümüş de Küçülmüş (2003, tv dizisi) - Tarcan/Afacan (Ses)
Hastayım Doktor (2002, tv dizisi) - Dr. Talat Can

MEHMET ALİ ERBİL ROL ALDIĞI FİLMLER

Emret Komutanım Şah Mat (2006) - Emekli KGB ajanı Karpov
Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006) - Kartal Kaptan/Zaldabar
Keloğlan Karaprens'e Karşı (2005) - Keloğlan
Maskeli Beşler İntikam Peşinde (2005) - Cezaevi Müdürü
Hırsız Var! (2005) - Mafya Babası Ekrem
Teberik Şanssız (2005, tv filmi)
Polis Akademisi Alaturka (2015, film) - Haşmet
Pak Panter (2010) - Yuri Gagarin
Oyuncak Hikayesi 3 (2010) - Woody (seslendirme)
Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008) - Rocky Selim
Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005) - Deli Bedri
Hababam Sınıfı Askerde (2004) - Deli Bedri/Bedri Binbaşı
Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Deli Bedri
Ömerçip (2002) - Şoför Adnan
Hemşo (2000) - Yaşar
Fakir Milyoner (1985) - Necmi
Sevmek Yeniden Doğmak (1984) - Doktor Sedat
Karımı Gördünüz mü? (1984) - Ali
Kelepçe (1982) - Osman Betin seslendirme
Vatan Kucağında (1982) - Hüsnü
Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Ali
Harakiri (1975) - Bora
Oyuncak Hikayesi 2 (1999) - Woody (seslendirme)
Kahpe Bizans (1999) - İlletyus
Oyuncak Hikayesi (1995) - Woody (seslendirme)
Bay E (1995) - İsmet Berkan
Sevmek ve Ölmek Zamanı (1989) - Cengiz
Hülya (1988)
Babamız Eğleniyor (1987) - Mahmut
Allah Allah (1987) - Ali
Lotto Kralı (1986) - Selim
Kahkaha Marketi (1986) - Altan Cımbız
Huysuz (1986)
Uyanıklar Dünyası (1985) - Dolap Osman
Kızlar Sınıfı Yarışıyor (1985) - Necmi Soner

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil İbo Show
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