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  4. Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle eğlencede! Kendinden geçip havaya paraları saçtı

Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle eğlencede! Kendinden geçip havaya paraları saçtı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 14:23
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Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'la magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü komedyen Nişantaşı'nda bir mekanda sevgilisi Gülseren Ceylan ve arkadaşlarıyla eğlendi. Göbek atan Erbil, bir ara havaya para attı. Daha sonra bir arkadaşı Erbil'in alnına para yapıştırdı.

Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki aşkı Gülseren Ceylan sık sık gündem olmayı başarıyor.

Evlilik kararı almalarından kısa bir süre sonra ayrılan ikili birbirleri hakkında olay açıklamalarda bulunmuştu.

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MEHMET ALİ ERBİL9

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 2 ay süren ayrılığın ardından şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan yeniden bir araya geldi. Erbil, genç aşkıyla pozlarını paylaşmaktan da geri durmuyor.

MEHMETALİ1

Ünlü çift bu kez ise Nişantaşı'nda bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Göbek atan komedyen, bir ara havaya para attı. Daha sonra bir arkadaşı Erbil'in alnına para yapıştırdı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Chef GPT


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