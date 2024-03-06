Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle eğlencede! Kendinden geçip havaya paraları saçtı

Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki aşkı Gülseren Ceylan sık sık gündem olmayı başarıyor.

Evlilik kararı almalarından kısa bir süre sonra ayrılan ikili birbirleri hakkında olay açıklamalarda bulunmuştu.

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık 2 ay süren ayrılığın ardından şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan yeniden bir araya geldi. Erbil, genç aşkıyla pozlarını paylaşmaktan da geri durmuyor.

Ünlü çift bu kez ise Nişantaşı'nda bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Göbek atan komedyen, bir ara havaya para attı. Daha sonra bir arkadaşı Erbil'in alnına para yapıştırdı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.







