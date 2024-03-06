MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. TikTok fenomeni Mükremin Gezgin gözyaşları içinde askerlik yerini duyurdu! "Kadınım, kadınım diye..."

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin gözyaşları içinde askerlik yerini duyurdu! "Kadınım, kadınım diye..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik videosuyla ünlenen TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, askere çağrıldığını açıklamasıyla dikkat çekmişti. Çürük raporu alamadığını belirten Gezgin, 19 Mart’ta Ankara Haymana Askeri birliğine teslim olacağını açıkladı. Fenomen, yaptığı başka bir paylaşımda ise, gözyaşları içerisinde isyan etti.

TikTok hesabında yayınladığı hamilelik görüntüleriyle dikkat çeken fenomen Mükremin Gezgin, asker kaçağı çıktığını duyurmuştu.

Kendini kadın olarak hissettiğini belirten ve askere gitmek istemediğini belirten Mükremin Gezgin çeşitli başvurular ve raporlar alarak askerden muaf olmaya çalışmıştı.

mükremin8

19 MART'TA ASKERE GİDECEK

Mükremin Gezgin daha sonra yaptığı açıklamada ise askerlik şubesine ilettiği belgeler ile çürük raporu alamadığını ve askere gitmesi gerektiğini belirtmişti.
Sosyal medya hesabından Haymana Askeri Birliği'ne teslim olacağını duyuran Gezgin, 19 Mart'ta askere gidecek.

mükreminnnn

Instagram hesabından konuyla ilgili üst üste paylaşım yapan Gezgin, çektiği bir videoda gözyaşları içinde isyan etti.

Gezgin, "Ayın 17'sinde 'Kadınım, kadınım' diye şarkım çıkıyor. Ben ayın 19'unda nasıl askere gideceğim" ifadelerini kullandı.

Chef GPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba iddia! Ortalığı ayağa kaldırdı, valeyi işinden etti Bomba iddia! Ortalığı ayağa kaldırdı, valeyi işinden etti
Acun Ilıcalı açıkladı: "Ayrılması lazım ama..."Acun Ilıcalı açıkladı: "Ayrılması lazım ama..."
Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti! Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin ele
En Çok Okunan Haberler
Erkek yurdunda taciz, tecavüz, şiddet videoları! "Kimse duymasın" diye süpürge açmış

Erkek yurdunda taciz, tecavüz, şiddet videoları! "Kimse duymasın" diye süpürge açmış

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

İstanbul'da kulisler alev alev, seçim sürprizlere gebe!

İstanbul'da kulisler alev alev, seçim sürprizlere gebe!

Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!

Seksenler'in yıldızı hayatını kaybetti!

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Merkez Bankası'ndan 8 ay sonra ilk!

Merkez Bankası'ndan 8 ay sonra ilk!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.