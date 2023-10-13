Mehmet Aslantuğ çok defa konuştu ama o sustu! Arzum Onan ilk kez konuştu

Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini 29 Mayıs'ta bitiren ve boşanma sonrası yeni bir hayat kuran Mehmet Aslantuğ hem evliliğine dair hem de bekar hayatına dair yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Bu süreçte hiç konuşmayan Arzum Onan ilk kez konuştu.

Arzum Onan, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği öncülüğünde düzenlenen ‘Kontrol sende cevabı gende’ projesinin elçisi oldu. Oyuncu, önceki gün Taksim'de düzenlenen etkinlikte erken teşhis ve farkındalığın önemine dikkat çekti.

"ALIŞIYORUM" DEDİ

Habercilerle bir araya gelen oyuncu, yeni hayatına alıştığını belirtti. Onan, “Şu dönem hiçbiri için kolay değil ama zaman her şey bizim için her şey güzel olacak. Alışıyorum” dedi.

Mehmet Aslantuğ’la arasının iyi olduğunu söyleyen Onan, “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz olamaz birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” dedi.



