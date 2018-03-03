Mehmet Aslantuğ konuşmak istemedi

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz gün dostlarıyla bir araya geldi ve öğle yemeği yedi.

Kendine yöneltilen soruları cevapsız bırakan başarılı oyuncu, "Bugünlük beni mazur görün, şimdi ayaküstü konuşmayalım. Zaten biraz acelem var, daha sonra uzun uzun konuşuruz" dedi.

HÜLYA AVŞAR MEHMET ASLANTUĞ'A HAYRAN OLDU

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Mehmet Aslantuğ oldu. Aslantuğ ve Hülya Avşar'ın arasında geçen konuşmalar çok konuşuldu.

https://www.mynet.com/hulya-avsar-dan-mehmet-aslantug-a-ben-seni-nasil-kacirmisim-155669-mymagazin

Avşar kızı, yıllar önceki pişmanlığını programda dile getirdi. Tecrübeli oyuncuya "Ben seni nasıl kaçırmışım" diyerek yine gündem olmayı başardı.