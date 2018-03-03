MAGAZİN

Mehmet Aslantuğ konuşmak istemedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 15:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün Hülya Avşar'a konuk olan ve açıklamalarıyla gündeme gelen oyuncu Mehmet Aslantuğ, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı

Mehmet Aslantuğ konuşmak istemedi

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz gün dostlarıyla bir araya geldi ve öğle yemeği yedi.

Kendine yöneltilen soruları cevapsız bırakan başarılı oyuncu, "Bugünlük beni mazur görün, şimdi ayaküstü konuşmayalım. Zaten biraz acelem var, daha sonra uzun uzun konuşuruz" dedi.

HÜLYA AVŞAR MEHMET ASLANTUĞ'A HAYRAN OLDU

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Mehmet Aslantuğ oldu. Aslantuğ ve Hülya Avşar'ın arasında geçen konuşmalar çok konuşuldu.

https://www.mynet.com/hulya-avsar-dan-mehmet-aslantug-a-ben-seni-nasil-kacirmisim-155669-mymagazin

Avşar kızı, yıllar önceki pişmanlığını programda dile getirdi. Tecrübeli oyuncuya "Ben seni nasıl kaçırmışım" diyerek yine gündem olmayı başardı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aslantuğ Hülya Avşar menmet aslantuğ arzum onan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elton John konserde hayranına küfür etti

Elton John konserde hayranına küfür etti

Selena Gomez'den bir ilk! Justin Bieber’ı...

Selena Gomez'den bir ilk! Justin Bieber’ı...

Eliz Sakuçoğlu falcıdan çıkmıyor

Eliz Sakuçoğlu falcıdan çıkmıyor

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

Metin Akpınar telif davası açtı! İşte karar!

Metin Akpınar telif davası açtı! İşte karar!

Müslüm Gürses unutulmadı!

Müslüm Gürses unutulmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.