MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Aslantuğ polislere sitem etti! 'Arkadaşları durdur'

Mehmet Aslantuğ polislere sitem etti! 'Arkadaşları durdur'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan polis çevirisine denk geldi. Muhabirlerin ısrarlı sorularına sinirlenen Mehmet Aslantuğ polislere ve muhabirlere sitem etti.

Selçuk Yöntem’in doğum günü kutlamasına yakın dostları Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan da katıldı.

Neşeli geçen yemekten sonra Aslantuğ, basın mensuplarına sitem etti. Mehmet Aslantuğ araca binerken muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermek istemeyince gerildi. Aslantuğ ilk kez bu kadar gergin görüntülendi.

Aracın durduğu sırada polislerin alkol testi yapması sebebiyle muhabirler yeniden aracın yanına geldi. Mehmet Aslantuğ bu durum sebebiyle polislere de sitem etti. Aslantuğ "Beyler hadi artık ya!" diyerek önce muhabirlere kızdı. Ardından da polise "Gelsene kardeşim durdur arkadaşları durdur ondan sonra yap görevini" serzenişte bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Ali Kundilli filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Ali Kundilli filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?Ali Kundilli filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Ali Kundilli filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Recep İvedik nerede çekildi? Recep İvedik oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik konusuRecep İvedik nerede çekildi? Recep İvedik oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik konusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Öpüşürken paylaştı! Beğeni yağdı

Öpüşürken paylaştı! Beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yılın aşkı bitti mi? Olay iddialar

Yılın aşkı bitti mi? Olay iddialar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kilolu yakalandıktan sonra bikinili paylaşım! Bomba yorum

Kilolu yakalandıktan sonra bikinili paylaşım! Bomba yorum

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
efendi adam...yaşadığı huzursuzluğu güzel sabır ve üslub la idare ediyor...sanat dünyasına her keze örnek olsun...
Haklı adam. Magazinciler polis kontrol noktasında bekliyor avını pusuda bekleyen yırtıcı gibi. Sanki polis onlara ekmek çıksın diye yapıyor çevirmeyi! Polis kontrolü şahıs ve devlet arasında özel meseledir, ne işi var orada paparazzinin? Görevini yapmaya engel olmaktan işlem yapılmalı. Hastanede ameliyat olurken ameliyathaneye de girip çekim yapabilirler mi? Kesinlikle yaklaştırılmamalılar kontrol noktasına. Nerede özel hayatın gizliliği? !!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Işın Karaca: Okullar açılacak ve ben büyük korkular yaşıyorum

Işın Karaca: Okullar açılacak ve ben büyük korkular yaşıyorum

Ireland Baldwin her gün plajda!

Virüsten sıkıldı! Sürekli plajda

Demet Akalın Survivor 2020 finali için geri sayıma başladı! Demet Akalın hangi yarışmacı için oy istedi?

Survivor yarışmacısı için oy istedi!

Eda Taşpınar'ın 90 yaşındaki anneannesi görenleri şaşkına çevirdi

90 yaşındaki anneannesi görenleri şaşkına çevirdi

Ali Kundilli filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Ali Kundilli filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Ali Kundilli filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Ali Kundilli filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Türkiye'ye dönmeyi düşünen Tolga Karel'den flaş karar

Türkiye'ye dönmekten vazgeçti! İşte sebebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.