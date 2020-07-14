Mehmet Aslantuğ polislere sitem etti! 'Arkadaşları durdur'

Selçuk Yöntem’in doğum günü kutlamasına yakın dostları Mehmet Aslantuğ ile eşi Arzum Onan da katıldı.

Neşeli geçen yemekten sonra Aslantuğ, basın mensuplarına sitem etti. Mehmet Aslantuğ araca binerken muhabirlerin ısrarlı sorularına yanıt vermek istemeyince gerildi. Aslantuğ ilk kez bu kadar gergin görüntülendi.

Aracın durduğu sırada polislerin alkol testi yapması sebebiyle muhabirler yeniden aracın yanına geldi. Mehmet Aslantuğ bu durum sebebiyle polislere de sitem etti. Aslantuğ "Beyler hadi artık ya!" diyerek önce muhabirlere kızdı. Ardından da polise "Gelsene kardeşim durdur arkadaşları durdur ondan sonra yap görevini" serzenişte bulundu.

