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Mehmet Aslantuğ'un yeni dizisi Kardeş Çocukları'na flaş transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 30.09.2018 19:56 | Son Güncelleme

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı Kardeş Çocukları dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.

Mehmet Aslantuğ'un yeni dizisi Kardeş Çocukları'na flaş transfer!

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan Kardeş Çocukları'nın hazırlıkları sürüyor. Mehmet Aslantuğ'un 3 yıl aradan sonra yeniden ekrana döneceği Kardeş Çocuklarını'na başarılı bir isim daha katıldı. Son olarak Meryem dizisinde rol alan Furkan Andıç da Kardeş Çocukları'nda yer alacak. Andıç, 'Kardeş Çocukları'nda karizmatik ve herkesi kendisine hayran bırakan Volkan karakterine hayat verecek.
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Başrollerinde Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl'ün yer aldığı, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Kardeş Çocukları'nın yapımcılığını Gold Film üstleniyor. Dizi için geçtiğimiz günlerde Nur Fettahoğlu ve Murat Daltaban ile el sıkışılmıştı.
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Çekimlerine Ekim ayı gibi başlanması planlanan "Kardeş Çocukları"nda geçmişte iki kız kardeşin arasında kalan bir adamın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak. Cast ve senaryo çalışmaları devam eden dizinin senaryosunu 'Adını Feriha Koydum', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık yazıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Faruk Teber yapacak.

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Mehmet Aslantuğ Kardeş Çocukları dizi

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