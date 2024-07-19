Mehmet Büyükekşi'nin sihri ortaya çıktı! İşte herkesin tepkilerine rağmen külliyeyi ikna eden başkan...

Kamuoyunun tartıştığı konulardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Büyükekşi'yi destekleyip desteklemediği... Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında yaptığı yayında aldığı son kulis bilgisini paylaştı. Bu bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF seçimlerinde nötr kaldı.

BÜYÜKEKŞİ'NİN SİHRİ GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ!

Cüneyt Özdemir, Büyükekşi'nin bu kadar tartışma yaşanırken, kamuoyunda istenmediği bilinirken TFF başkanlığına tekrar aday olması konusunda külliyeyi ikna eden ismin Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olduğunu duyurdu!

TFF seçimlerini değerlendiren Cüneyt Özdemir, dikkat çeken yorumlarda bulundu:

Mehmet Büyükekşi'nin başarısız olduğuna hep birlikte şahitlik ettik. Bütün eleştirilerin üzerine yattı. Servet Yardımcı aday olacaktı, ne oldu bilmiyoruz o da adaylıktan çekildi.

En son gün Servet Bey sitemkar bir şekilde yarıştan çekildi. İbrahim Hacıosmanoğlu, sahneye çıktı. TFF seçimleri sadece TFF seçimleri olarak karşımızda durmuyor. Son senelerde yaşadığımız siyasi iklimin sonuçlarından birine daha tanıklık ettik.

"KİMSENİN İSTEMEDİĞİ BÜYÜKEKŞİ'Yİ DİRETEN GÜMÜŞDAĞ!"

Aldığım kulis bilgisi şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'ye aday ol da dememiş aday olma da dememiş. Burada Göksel Gümüşdağ devreye girmiş. Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığını yaptığı Başakşehir zaten AK Partispor.

Göksel Gümüşdağ, Mehmet Büyükekşi'de diretmiş. Külliyeyi ikna eden isim de Göksel Gümüşdağ. Servet Yardımcı'nın son anda devre dışı bırakılması da tam bir tertipti. O kadar tuhaf bir şey oldu ki İbrahim Hacıosmanoğlu, Erdoğan'a Mehmet Büyükekşi'den gelenek olarak daha yakın bir isim.