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Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye: Her zaman yanımda ol!

22.10.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı sevgilisi Hadise'nin doğum gününü kutladı. Dinçerler, ünlü şarkıcıya, "Hep yanımda ol, iyi ki doğdun..." ifadeleriyle seslendi.

Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye: Her zaman yanımda ol!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.

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"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI BAŞLADI"

Dinçerler ile aşkı temmuz ayında Bodrum'da belgelenen Hadise, 36 yaşına bastı. Kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, bu pozları, "Doğum günü kutlamaları başladı." notuyla 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Takipçileri, Hadise'yi mesaj yağmuruna tuttu.

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"HEP YANIMDA OL!"

Dinçerler ise sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan iş insanı, "Hep yanımda ol, iyi ki doğdun..." sözleriyle Hadise'ye seslendi. Ünlü şarkıcı ise Mehmet Dinçerler'in 24 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Benim adamım..." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
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