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Mehmet Dinçerler kimdir, aslen nereli? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kaç yaşında?

09.10.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin birlikteliği sonrası Hadise'nin yeni sevgilisi Dinçerler'in hayatı araştırılmaya başlandı. Sık sık beraber görülen çiftin haberleri sonrası Mehmet Dinçerler'in memleketi, yaşı, mesleği gibi konular merak ediliyor. Peki Mehmet Dinçerler kimdir, aslen nereli? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Mehmet Dinçerler kimdir, aslen nereli? Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kaç yaşında?

Hadise'nin yeni sevgili Mehmet Dinçerler'in hayatı merak ediliyor. Hadise ile sık sık beraber görüntülenen Dinçerler, ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO'su. Peki Mehmet Dinçerler kimdir, aslen nereli?

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olarak bilinen Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur. 1988 senesinde dünyaya gelmiş olan Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’su olarak bilinmekte.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 senesinde satın almıştır ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etmiştir. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandırmış olan Mehmet Dinçerler, kısa bir zaman içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

Mehmet Dinçerler son dönemlerde Hadise ile yaşadığı birliktelikle sık sık Magazin sayfalarına konu olmakta.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
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baba parası yiyen gereksiz biri işte

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