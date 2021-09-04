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Mehmet Erdem Vildan Atasever'le düğün tarihini açıkladı

04.09.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruçeşme'de verdiği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Erdem, "oyuncu Vildan Atasever'le evlenecekleri" yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

Mehmet Erdem Vildan Atasever'le düğün tarihini açıkladı

Mehmet Erdem, Kuruçeşme konseri hakkında, "Sevilen şarkılarımız var, yeni şarkılarımız var. Hazırlandık, heyecanlıyız. Böyle açık havalar zaten insanı heyecanlandırıyor" dedi.

"NİŞANLANDIK, EVLENİYORUZ"

43 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarının "Vildan Hanım'la güzel bir beraberliğiniz var. Evleneceğiniz haberleri çıktı. Nişan yüzükleri takıldı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Mehmet Erdem, "Doğrudur, Vildan Hanım'la nişanlandık. Önümüzdeki hafta aile arasında sade bir düğün töreni yapacağız" açıklamasını yaptı.

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Mehmet Erdem Vildan Atasever
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