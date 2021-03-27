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Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Mehmet Fatih Çıtlak biyografisi...

27.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslâm tarihi ve tasavvuf konularında pek çok radyo ve televizyon programı yapmış olan ilahiyatçı Mehmet Fatih Çıtlak'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak edip araştırılıyor. Peki Ramazan ayı içerisinde çeşitli TV kanallarında sahur programları yapan Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Mehmet Fatih Çıtlak biyografisi...

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Mehmet Fatih Çıtlak biyografisi...

Tasavvuf ve İslâm tarihi gibi konularda pek çok radyo ve televizyon programı yapmış olan ilahiyatçı Mehmet Fatih Çıtlak'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Ramazan ayında çeşitli televizyon kanallarında sahur programları yapan Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

MEHMET FATİH ÇITLAK KİMDİR?

54 yaşında olan ve 1967 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Fatih Çıtlak, liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi'nde bitirmiştir. İlahiyatçı, üniversite eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Arapça ve İslâmî ilimler bölümünde tamamlamıştır. İslâm tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programları yapıp sunan Mehmet Fatih Çıtlak, pek çok sempozyum, panel ve konferansta konuşmacı olarak da yer almıştır.

Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun dönemli olan kültürel faaliyetlerden biridir.
Kültür Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı pek çok organizasyonda bulunan ünlü ilahiyatçı İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği'nin de kurucu isimlerinden biridir. İstanbul Sümbül Efendi'de bulunan İs ve Kültür Derneği'nde Osmanlıca ve hat derslerine de katılan Mehmed Fatih Çıtlak, pek çok ilmî çalışmaya katkıda bulunmasının yanı sıra kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazılar yayımlamaktadır.

Yerli ve yabancı, sesli, görüntülü pek çok yapımda ve metin yazarlığı, müzik yönetmenliği ve sanat danışmanlığı görevlerinde bulunan Çıtlak, bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülmüştür. Ünlü ilahiyatçı halen beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarını sürdürmektedir. Mehmet Fatih Çıtlak, aynı zamanda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner'in dayısıdır. Daha önce TRT'de 'Gece Kahvesi' ismiyle ramazan programı, atv'de de iki sene sahur programı yapan Çıtlak, 2014 senesinde de ATV'de program sunmuştur. Ramazan ayı içerisinde çeşitli TV kanallarında sahur programları düzenlemektedir. Mehmet Fatih Çıtlak, evli olmakla birlikte 4 çocuğu bulunmaktadır.

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