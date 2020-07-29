Mehmet Germiyanlıgil kimdir, kaç yaşında, nereli? Şeyma Subaşı ile sarmaş dolaş eğlenmişti!

Son günlerde kendi markası ve Türkiye'nin önemli dergileri için verdiği verdiği pozlarla sosyal medyada gündem olan Şeyma Subaşı'nın, sevgilisi Guido Senia'ya ihanet ettiği iddia edildi. Haberi kısa sürede yalanlayan Şeyma Subaşı'nın ardından, aşk yaşadığı iddi edilen Mehmet Germiyanlıgil'in hayatı merak konusu oldu. Peki Mehmet Germiyanlıgil kimdir, ne iş yapar?

"Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil sarmaş dolaş"

Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; karantinadan dolayı uzun süre Türkiye'de kalan Guido Senia ile Şeyma Subaşı'nın aşkı bitti. Yasaklar kalkınca sevgilisi Guido Senia İtalya'ya dönünce, Subaşı arkadaşı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşamaya başladı. Maçakızı'nda sarmaş dolaş eğlenen çiftin, oldukça samimi fotoğrafları "aşk yaşıyorlar" diye yorumlandı.

Mehmet Germiyanlıgil kimdir?

1992 yılında İngiltere'deki Bentley Üniversitesi'nden mezun olan Mehmet Germiyanlıgil, daha önce Elif Dürüst ile evliyken eşini Derin Mermerci ile aldattığı iddi edilmiş ve gündeme gelmişti. 2006 yılında iddiaların ardından eşi Elif Dürüst boşanma davası açarak, Mehmet Germiyanlıgil'den tek celsede ayrılmıştı..

Daha önce adı Tunuslu model Ben Khalifa ile de gündeme gelmişti.

Mehmet Germiyanlıgil şimdilerde Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme geldi. Subaşı Instagram hesabından aşk dedikodularını yalanlasa da, Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olarak bilinen Germiyangil iddialar karşısında sessizliğini hala koruyor.



