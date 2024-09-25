Mehmet Şef öfkelendi: "İyi niyetimizi suistimal mi ediyorsun?" Bera'nın gözyaşları gündem oldu

MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Son bölümde yarışmacılar tatlı konusunda hünerlerini sergiledi. Bireysel dokunulmazlık yarışında şefler ana ürün olarak çikolata verdiler. Çikolatayla en iyi tabağı çıkararak bireysel dokunulmazlığı alan Alper oldu.

Bazı yarışmacılarsa zor anlar yaşadı. Bera tabağını ocakta bırakarak şeflere sunmak istemeyince Mehmet Şef sinirlendi.

Mehmet Şef "Niye ocağın üzerine bırakıyorsun?" deyince Bera "Tatmanızı istemedim şef" dedi.

Mehmet Şef ise sinirlenerek "Tatmamızı istemedin de biz zaten bunun olmadığını gördük sana desteğe geldik, yukarıya alkışlattırdık zaten tabağın olmadığını biliyoruz niye ocağın üstüne bırakma ihtiyacı duyuyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Gözleri dolan ve konuşmakta zorlanan Bere "Tekrar buraya gelip bunları yaşamak istemedim" deyince Mehmet Şef daha da sinirlendi.

Mehmet Şef "Tamam da kendine göre uyanıklık mı yapmaya çalışıyorsun? Yüzün niye kızarsın oğlum sen bizim niye iyi niyetimizi suistimal ediyorsun?" dedi. Bera ise gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Şef yine sosyal medyada tepki gördü. Seyirciler "Yazık üzüldüm", "Yine aşırı tepki", "Ne gerek var bu kadar bağırmaya" yorumlarında bulundu.

İLK ELEME ADAYI OLDU

Dokunulmazlığı alan Alper eleme potasına direkt olarak Bera'yı gönderdi. Bera, haftanın ilk eleme adayı oldu.