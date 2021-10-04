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  4. Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya canlı yayında ağzını bozdu

Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya canlı yayında ağzını bozdu

04.10.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin jürilerinden Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya paylaşımıyla dikkat çekti. Mehmet Şef'in kızı Sude açtığı canlı yayında ağzını bozdu. O anlar yayına yansıdı.

Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya canlı yayında ağzını bozdu

MasterChef Türkiye’nin jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından paylaştıklarıyla dikkat çekiyor. Son olarak babasının mekânında yemek yerken canlı yayın açan Sude Yalçınkaya çalışanlarla birlikte sohbet ettiği anları yayınladı. Sude Yalçınkaya bir yandan yemek yiyip bir yandan çalışan arkadaşlarıyla sohbet ederken ağzını bozdu.

Sude Yalçınkaya, yayınına dahil olan çalışanlara "Sizin işiniz gücünüz yok mu a.. koyim" dedi. Ekipteki herkesle arkadaş olan Sude Yalçınkaya'nın rahat hareketleri dikkat çekti. Sude Yalçınkaya'nın argo konuştuğu anlarda yandan uyarı gelmesi de dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Yalçınkaya yayın sırasında "Küfür etme" uyarısı geldiğini de söyledi.

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Yayına katılıp "Mehmet Yalçınkaya yayına katıldı" yazan birine ise "Artık inanmıyorum. Önceden öyle yazdıklarında korkuyordum" yorumunda bulundu.

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Mehmet Yalçınkaya Sude Yalçınkaya
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