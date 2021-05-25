Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sessizliğini bozdu: Ağzınızı yırtarım!

MasterChef yarışmasıyla tanınan Mehmet şefin en az kendisi kadar adından söz ettiren kızı Sude Yalçınkaya son paylaşımıyla gündem oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip Yalçınkaya, yayınladığı bir videoda sürekli sürekli küfür eden takipçilerine sert tepki gösterdi.

"YETER ARTIK AĞZINIZI YIRTARIM"

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bikinili pozla gündeme gelen Sude Yalçınkaya, son zamanlarda takipçilerinden küfür içerikli mesajlar almaya başladı. Peş peşe küfür içerikli mesaj aldığının altını çizen Yalçınkaya, yayınladığı videoda "DM'ler sürekli küfürle dolu neden? Bana küfür edip durmayın gerçekten ağzınızı yırtarım" şeklinde konuştu.





