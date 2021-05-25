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Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sessizliğini bozdu: Ağzınızı yırtarım!

25.05.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmanın sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kendisine gelen argo mesajlara daha fazla dayanamadı. Sessizliğini bozan Yalçınkaya, yayınladığı videoda takipçilerine "Ağzınızı yırtarım" ifadelerini kullanarak göz dağı verdi.

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sessizliğini bozdu: Ağzınızı yırtarım!

MasterChef yarışmasıyla tanınan Mehmet şefin en az kendisi kadar adından söz ettiren kızı Sude Yalçınkaya son paylaşımıyla gündem oldu. Geniş bir hayran kitlesine sahip Yalçınkaya, yayınladığı bir videoda sürekli sürekli küfür eden takipçilerine sert tepki gösterdi.

"YETER ARTIK AĞZINIZI YIRTARIM"

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı bikinili pozla gündeme gelen Sude Yalçınkaya, son zamanlarda takipçilerinden küfür içerikli mesajlar almaya başladı. Peş peşe küfür içerikli mesaj aldığının altını çizen Yalçınkaya, yayınladığı videoda "DM'ler sürekli küfürle dolu neden? Bana küfür edip durmayın gerçekten ağzınızı yırtarım" şeklinde konuştu.

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sessizliğini bozdu: Ağzınızı yırtarım!

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef Sude Yalçınkaya
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