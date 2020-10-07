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Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan babasının izinde

07.10.2020 16:48 | Son Güncelleme:
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Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan babasının izinde

Masterchef 2020'nin ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları da merak konusu oluyor. Mehmet Şef'in Sude adında bir kızı ve Utkan adında bir oğlu var. Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan da babasının izinden gidiyor ve paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya sert kişiliği sık sık gündem oluyor. Hayatı merak edilen Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları da merak konusu oluyor.
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Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya 18, kızı Sude Yalçınkaya ise 17 yaşında. Mehmet Şef'in oğlu da babasının izinden gidiyor. Aşçılık eğitimi alan Utkan'ın 26 bin takipçisi var. Yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Utkan zaman zaman babasını da paylaşıyor. Utkan babası için "Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam benim sevgili babam" diyor.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı salladıMasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı salladı

İşte Utkan Yalçınkaya'nın beğeni toplayan pozlarından bazıları...

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