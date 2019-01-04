Mehmetçik Kutlu Zafer bitiyor mu? Final bölümü ne zaman?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutlu Zafer isimli dönem dizisi, beklenen reytinglerin çok altında kalınca dizinin sezon sonunu beklemeden bitirilmesine karar verilmişti. Kaç bölüm daha devam edeceği öğrenildi.

Medyatava’dan Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın TRT1 için hazırladığı ikinci dizi ‘Mehmetçik Kutlu Zafer’ yakında ekrana veda edecek.

Yapımcılığını Bozdağ Film - Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, kadrosunda İsmail Ege Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, İlker Aksum, Serdar Gökhan, Özgü Kaya ve Ogün Kaptanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, sezona salı akşamı başlamış ama geçtiğimiz günlerde perşembe gününe dönmüştü. 34. bölümüyle bitirileceği konuşulan yapımın, sezon başındaki takvime göre 35. bölümde izleyiciye veda edeceği öğrenildi.

'Mehmetçik Kutlu Zafer' final bölümüyle 14 Şubat Perşembe TRT1'de!

