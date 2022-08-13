HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika’da korku dolu anlar! Su hortumu sahili birbirine kattı

Meksika’da korku dolu anlar! Su hortumu sahili birbirine kattı

13.08.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Veracruz eyaletinde meydana gelen su hortumu sahili birbirine kattı.

Meksika'nın Veracruz eyaletinin Boca del Rio şehrinde meydana gelen su hortumu kıyıya vurarak paniğe neden oldu. Deniz kıyısında bulunanlar olay nedeniyle korkuyla kaçışırken, hortum sahilde bulunan plastik sandalye, masa ve şemsiyeleri havaya uçurdu. Hortumun savurduğu eşyaların çarpması sonucu hafif yaralanan birkaç kişi dışında ciddi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün 19.30 sıralarında Villa del Mar plajında meydana gelen su hortumunun çevredeki işletmelerde hasara neden olduğu belirtildi.

Su hortumu olarak adlandırılan doğa olayı, su yüzeyinde meydana gelen ve boyu genellikle gökyüzündeki bulutlara kadar ulaşan girdaptır. Çoğunlukla açık sularda meydana gelen ve birkaç dakika içerisinde sona eren doğa olayı sahilleri fazla etkilemezken, açıklarda bulunan tekneler için büyük tehdit oluşturur.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FBI baskın düzenlemişti! Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildiFBI baskın düzenlemişti! Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi
Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?
Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Talihsiz sakatlık! Hastaneye kaldırıldı...

Talihsiz sakatlık! Hastaneye kaldırıldı...

20 günlük evlilerdi! Kavga felaketle sonuçlandı: Damat hayatını kaybetti

20 günlük evlilerdi! Kavga felaketle sonuçlandı: Damat hayatını kaybetti

FBI baskın düzenlemişti! Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi

FBI baskın düzenlemişti! Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi

Destici'den Türk bayrağının yakılmasına sert tepki!

Destici'den Türk bayrağının yakılmasına sert tepki!

123 promil alkollü çıkmıştı! Cezadan kurtuldu...

123 promil alkollü çıkmıştı! Cezadan kurtuldu...

İlginizi Çekebilir

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Cardi B’den soğanlı canlı yayın! Anlattıkları şaşırttı

Cardi B’den soğanlı canlı yayın! Anlattıkları şaşırttı

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.