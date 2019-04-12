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Meksika'nın fenomen dizisi Türkiye'ye uyarlanıyor!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 12.04.2019 21:00 | Son Güncelleme

Meksika'da reyting rekorları kıran fenomen "Devious Maids” dizisinin yerli versiyonu çekilecek.

Meksika'nın fenomen dizisi Türkiye'ye uyarlanıyor!

Meksika'nın sevilen dizisi “Polvo de Estrellas” Amerika’daki “Devious Maids” isimli uyarlamasının ardından Türkiye’ye geliyor.

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Çok ünlü ve zengin beş ailenin esrarengiz bir cinayetin ardından yaşadıklarını hizmetçilerinin gözünden anlatan dizi, Türkiye’de de çekileceği öğrenildi.

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Projenin yapım şirketi ve kimlerin oynayacağı ise merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
Devious Maids Devious Maids türkiye

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