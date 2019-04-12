Meksika'nın fenomen dizisi Türkiye'ye uyarlanıyor!

Meksika'nın sevilen dizisi “Polvo de Estrellas” Amerika’daki “Devious Maids” isimli uyarlamasının ardından Türkiye’ye geliyor.

Çok ünlü ve zengin beş ailenin esrarengiz bir cinayetin ardından yaşadıklarını hizmetçilerinin gözünden anlatan dizi, Türkiye’de de çekileceği öğrenildi.

Projenin yapım şirketi ve kimlerin oynayacağı ise merak konusu.



