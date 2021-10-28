Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Meksika’nın Marieta Adaları’nda bulunan gizli cennet: Saklı Plaj

Meksika’nın Marieta Adaları’nda bulunan gizli cennet: Saklı Plaj

28.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Marieta Adaları’nda bulunan gizli cennet Saklı Plaj (Hidden Beach) görenleri manzarasıyla büyülüyor. Tamamen gözlerden uzak bir ada olarak bilinen Marieta’nın tam ortasında bulunan bir delik Saklı Plaj’ın benzersiz dünyasına aralanıyor. Yemyeşil bir görüntünün ortasındaki mavilik âdeta cennetten bir köşe sunuyor.

Meksika’nın Marieta Adaları’nda bulunan gizli cennet: Saklı Plaj

Meksika Galapago, Beach of Love (Aşkın Kumsalı), Playa Del Amor (Aşk Kumsalı) isimleriyle de bilinen Saklı Plaj, adının hakkını veriyor. Çünkü bu pitoresk görüntü çok uzun yıllar izole kalmayı başardı. Son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle popüler olan Saklı Plaj (Hidden Beach) her yıl yüzlerce turisti misafir ediyor. Ancak Meksika yönetimi adanın doğal güzelliklerini ve dokusunu koruyabilmek için bir dizi önlem aldı. Sadece izin alabilenlerin adaya girişine izin veren Meksika yöntemi lokasyonun turistik bir merkeze dönüşmesini istemiyor.

ULAŞIMI ZOR

1

Saklı Plaj, Meksika’nın Puerto Vallarta şehrinin batısında yer alıyor. Volkanik faaliyetler sonrası oluştuğu belirtilen bu obruk, ayrıca Meksika ordusunun 1900’lü yıllarda başlattığı bomba denemeleri sonrası gördüğümüz şeklini almış. Yaklaşık 60 yıllık bomba denemelerinin ardından bölgenin faunasında (direy) da ciddi sorunlar meydana gelmiş haliyle. Neyse ki ada, bu askeri eylemlere karşı çıkan aktivistlerin protestoları sonrası huzur bulma şansını yakalamış.

Bu plaja ulaşmak oldukça zor. İlk seçenek adanın altında yer alan bir su altı tüneli. Su seviyesinden yaklaşık 1.5 metre yüksekliği olan tünelden yüzmek için gelgit seviyesine dikkat etmek gerekiyor. Diğer bir yöntem ise helikopterle sağlanabilecek ulaşım. Yetkililerin izin verdiği tur şirketlerinin bu hizmeti de sunduğu belirtiliyor.

Tamamen insan eliyle yapılan ve rengarenk görünümüyle merak uyandıran bir dağ: Salvation DağıTamamen insan eliyle yapılan ve rengarenk görünümüyle merak uyandıran bir dağ: Salvation Dağı

ASKERİ DENEY ALANI OLARAK KULLANILDI

Uzun yıllar gizini sürdürmüş olan ada, 1900’lü yılların başında yetkililerin dikkatini çekti. Sonrasında başlayan askeri eylem ve tatbikatların bölgenin faunasında ciddi bozulmalara yol açtı. On yıllarca süren bu silah denemeleri ve tatbikatlar 1960’lı yıllarda duyarlı bir kitlenin oluşmasını sağladı. Eski bir deniz subayı olan ve okyanus uzmanı sıfatıyla da tanınan Fransız Jacques-Yves Cousteau’nun başını çektiği kitle, olayı protesto ederek dönemin yetkililerini karar vermeye zorladı. Askeri faaliyetler bir anda kesildi. Saklı Plaj 2005’ten bu yana Parque Nacional Islas Marietas olarak biliniyor

2005 yılı itibariyle UNESCO Dünya Mirasları Listesi içinde bulunan bu doğal güzellikte olumlu yönde değişiklik gösteren faunada 100’den fazla canlı türünün yaşadığının tespit edildi.

Blarney Taşı’nın efsanesi nedir? Dünyanın her köşesinden gelerek bu taşı öpüyorlarBlarney Taşı’nın efsanesi nedir? Dünyanın her köşesinden gelerek bu taşı öpüyorlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldüBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
45 yıl sonra ilk! Devasa fil ayakları ortaya çıktı45 yıl sonra ilk! Devasa fil ayakları ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Nedenini kimse bilmiyor! İnsanları çıldırtan gizemli ses

Nedenini kimse bilmiyor! İnsanları çıldırtan gizemli ses

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Sadece tek video ile fenomen oldu! Gülümsetmeyi başardı

Sadece tek video ile fenomen oldu! Gülümsetmeyi başardı

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

2027 yılından geldiğini söyledi! Kıyameti anlattı

2027 yılından geldiğini söyledi! Kıyameti anlattı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.