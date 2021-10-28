Meksika’nın Marieta Adaları’nda bulunan gizli cennet: Saklı Plaj

Meksika Galapago, Beach of Love (Aşkın Kumsalı), Playa Del Amor (Aşk Kumsalı) isimleriyle de bilinen Saklı Plaj, adının hakkını veriyor. Çünkü bu pitoresk görüntü çok uzun yıllar izole kalmayı başardı. Son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle popüler olan Saklı Plaj (Hidden Beach) her yıl yüzlerce turisti misafir ediyor. Ancak Meksika yönetimi adanın doğal güzelliklerini ve dokusunu koruyabilmek için bir dizi önlem aldı. Sadece izin alabilenlerin adaya girişine izin veren Meksika yöntemi lokasyonun turistik bir merkeze dönüşmesini istemiyor.

ULAŞIMI ZOR

Saklı Plaj, Meksika’nın Puerto Vallarta şehrinin batısında yer alıyor. Volkanik faaliyetler sonrası oluştuğu belirtilen bu obruk, ayrıca Meksika ordusunun 1900’lü yıllarda başlattığı bomba denemeleri sonrası gördüğümüz şeklini almış. Yaklaşık 60 yıllık bomba denemelerinin ardından bölgenin faunasında (direy) da ciddi sorunlar meydana gelmiş haliyle. Neyse ki ada, bu askeri eylemlere karşı çıkan aktivistlerin protestoları sonrası huzur bulma şansını yakalamış.

Bu plaja ulaşmak oldukça zor. İlk seçenek adanın altında yer alan bir su altı tüneli. Su seviyesinden yaklaşık 1.5 metre yüksekliği olan tünelden yüzmek için gelgit seviyesine dikkat etmek gerekiyor. Diğer bir yöntem ise helikopterle sağlanabilecek ulaşım. Yetkililerin izin verdiği tur şirketlerinin bu hizmeti de sunduğu belirtiliyor.

ASKERİ DENEY ALANI OLARAK KULLANILDI

Uzun yıllar gizini sürdürmüş olan ada, 1900’lü yılların başında yetkililerin dikkatini çekti. Sonrasında başlayan askeri eylem ve tatbikatların bölgenin faunasında ciddi bozulmalara yol açtı. On yıllarca süren bu silah denemeleri ve tatbikatlar 1960’lı yıllarda duyarlı bir kitlenin oluşmasını sağladı. Eski bir deniz subayı olan ve okyanus uzmanı sıfatıyla da tanınan Fransız Jacques-Yves Cousteau’nun başını çektiği kitle, olayı protesto ederek dönemin yetkililerini karar vermeye zorladı. Askeri faaliyetler bir anda kesildi. Saklı Plaj 2005’ten bu yana Parque Nacional Islas Marietas olarak biliniyor

2005 yılı itibariyle UNESCO Dünya Mirasları Listesi içinde bulunan bu doğal güzellikte olumlu yönde değişiklik gösteren faunada 100’den fazla canlı türünün yaşadığının tespit edildi.



