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Tamamen insan eliyle yapılan ve rengarenk görünümüyle merak uyandıran bir dağ: Salvation Dağı

27.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leonard Knight tarafından Kaliforniya bölgesinde yapılan Salvation Dağı, 15 metre uzunluğunda ve 47 metre genişliğinde. Rengarenk görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken dağ insanlara barış, sevgi ve Tanrı mesajını veriyor.

Tamamen insan eliyle yapılan ve rengarenk görünümüyle merak uyandıran bir dağ: Salvation Dağı

36 yaşına kadar yaşadığı şehirde pek çok işle uğraşan Leonard Knight isimli bir adam, dünya ve insanlığı dair bir şeyler yapmanın kendisini mutlu edeceğini fark etti. Bunun için düşünmeye başlayan Leonard Knight, bir gün kız kardeşiyle konuşması sırasında sevginin her şeyden daha üstün bir duygu olduğunu fark etti. Ertesi gün ise bu vardığı mesajı bütün insanlığa göstermek için çalışmalara başladı. Bu mesajın temel sloganı olarak ise ‘God is love’ adını seçti. Bölgedeki dini kurumları ziyaret ederek fikrini anlattı. Ancak kiliseler fikri çok basit bulduğu için Leonard Knight’e destek olmamayı seçti. Leonard Knight ise tüm dünyadaki insanların sadece bu mesajı bir saniye görebilmesinin bir yolunu düşünmeye başladı. Sonunda ise devasa harflerle ‘God is love’ yazan bir balon yapmaya karar verdi. Bu balon dünyanın en büyük sıcak hava balonu olacaktı ve dünya turu yapacaktı. Ancak iklim koşulları ve maliyeti nedeniyle bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

PES ETMEDİ

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Leonard Knight bu sırada Nesraska’yı terk etti ve Güney Kaliforniya’ya yerleşti. Burada Slab City denen terk edilmiş bir Amerikan deniz piyadesi üssü yakınlarında aynı mesajı taşıyacak farklı bir proje üstünde çalışmaya başladı. Sadece kendi olanaklarıyla yapacağı ve tüm dünyanın mesajını görebileceği yapay bir dağ yapmaya karar verdi. Günlerce çöplüklerde dolaşıp çimento ve boya kutuları topladı. Bulduğu malzemelerin çok azı kullanılabilir durumdaydı ancak vazgeçmedi ve üzerinde ‘God is love’ yazan ilk dağını oluşturdu. İlk girişiminde bu dağ büyük ilgi görmedi üstelik kum çimento oranını iyi ayarlayamadığından 4 sene sonra yapay dağı çöktü.

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TÜM DÜNYA ONU VE DAĞINI TANIDI

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Leonard Knight ilk girişiminin başarısızlıkla sona ermesinin ardından ise günümüzde herkesin bildiği ve film sahnelerinde dahi gözüken ikinci dağını yapmaya başladı. 1989 yılında başladığı dağını senelerce çalışarak inşa etti ve boyadı. Tüm bu süreçte insanlardan hiç bir maddi yardım kabul etmedi. Hatta bağış yapmak isteyenlerinse sadece boya bağışlamasına izin verdi. Bazı kaynaklarda 10 farklı boya katmanının üst üste geldiği dağ için Knight’ın 300.000 litre boya kullandığı yazıyor.

1994 yılında toprağa zehirli maddeler yaydığı ve doğaya zarar verdiği iddiasıyla bölge müfettişi tarafından dava edildi ve Salvation Mountain'ın yıkılması gündeme getilir. Yüzlerce insan imza toplayarak yıkımı engellemeye çalıştı. Knight, yine kendi imkanlarıyla başka eyaletlerdeki bağımsız labaratuarlara dağından numuneler yollayarak çevreye zarar vermediğini kanıtlamaya çalıştı ve başarılı da oldu.

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