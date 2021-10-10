MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Meksika'ya dönen Demi Rose şoke etti! "Nasıl fotoğrafçın olabilirim?"

Meksika'ya dönen Demi Rose şoke etti! "Nasıl fotoğrafçın olabilirim?"

10.10.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre İtalya'da tatil yapan Demi Rose Meksika'ya döndü. Meksika dönüşü de sınırları zorlayan pozlarını paylaşan ünlü modelin takipçileri ikiye bölündü.

Meksika'ya dönen Demi Rose şoke etti! "Nasıl fotoğrafçın olabilirim?"

Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan Demi Rose son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya paylaşımları sayesinde ünlenen ve modellik yapmaya başlayan Rose sınırları sıklıkla zorluyor.

Son olarak çırılçıplak soyunan ve poz veren Rose bu pozları verdiği anların videosunu da paylaştı. Demi Rose'un sınır tanımaz pozları ise takipçilerini ikiye böldü.

Ekran Alıntısı

Bazı takipçiler "Fotoğrafçın olmak için ne yapmalıyım?" derken bazıları ise Instagram'a şikayette bulundu.

tktkt

Rose'un bu cüretkar pozlarını gören bazı takipçiler artık abarttığını ifade eden yorumlarda da bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt!Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt!
PARTNERUzmanlar grip konusunda uyardı: 50 yılın en kötüsü olabilirUzmanlar grip konusunda uyardı: 50 yılın en kötüsü olabilir
Sosyal medyayı sallayan poz!Sosyal medyayı sallayan poz!
Anahtar Kelimeler:
Meksika Demi Rose
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Kullanımı durduruldu! Sebep: Kalp iltihabı riski

Kullanımı durduruldu! Sebep: Kalp iltihabı riski

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Kötü kokular sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı

Kötü kokular sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.