Meksika'ya dönen Demi Rose şoke etti! "Nasıl fotoğrafçın olabilirim?"

Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan Demi Rose son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya paylaşımları sayesinde ünlenen ve modellik yapmaya başlayan Rose sınırları sıklıkla zorluyor.

Son olarak çırılçıplak soyunan ve poz veren Rose bu pozları verdiği anların videosunu da paylaştı. Demi Rose'un sınır tanımaz pozları ise takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçiler "Fotoğrafçın olmak için ne yapmalıyım?" derken bazıları ise Instagram'a şikayette bulundu.

Rose'un bu cüretkar pozlarını gören bazı takipçiler artık abarttığını ifade eden yorumlarda da bulundu.



