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Melek Baykal'dan bomba 'Çağla Şıkel' itirafı! "Saçlar bukle bukle, takma kirpikler..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.04.2024 14:44
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Cennet Mahallesi dizisi halen daha büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin usta ismi Melek Baykal geçtimiz günlerde bir Youtube kanalına konuk oldu. Rol arkadaşları Çağla Şıkel ve Alişan ile ilgili itiraflarda bulunan Baykal," Çağla sürekli kameraya bakıyordu. İlerleyen günlerde dayanamayıp çektim kenara, ‘Top model Çağla’yı unut. Burada ‘Pembe’nin kızı ‘Sultan’sın" ifadelerini kullandı.

Melek Baykal'dan bomba 'Çağla Şıkel' itirafı! "Saçlar bukle bukle, takma kirpikler..."

Cennet Mahallesi dizisi 2000'li yıllara damga vurmuştu. Büyük bir ilgiyle izlenen dizinin oyuncuları sık sık gündeme geliyor.

Yıllar sonra gelen Cennet Mahallesi itirafı! "Biri manken biri türkücü" deyip... Yıllar sonra gelen Cennet Mahallesi itirafı! "Biri manken biri türkücü" deyip...

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Son olarak dizide 'Pembe' karakterine hayat veren Melek Baykal, Youtube'da yayınlanan Müjdat Gezen ile Bizim Ev programına konuk oldu.

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Cennet Mahallesi'nde birlikte rol aldığı Çağla Şıkel ve Alişan hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

"İKİNCİ GÜN KAPTI"

İlk teklif geldiğinde Çağla ve Alişan’ı oynamak istemediğini söyleyen Melek Baykal, şunları ifade etti:

"Yapımcımız rahmetli Türker İnanoğlu’na, Beni affedin. Bir manken ve bir türkücü ile oynamam dedim."

Rol arkadaşı Çağla Şıkel için ise Baykal, "Çağla'yla ilk set günümüz ben de sıfır makyaj... Çağla 20-21 yaşlarında çok gençti. İlk set günümüzde saçlar bukle bukle, takma kirpikler ful makyaj geldi, sesimi çıkarmadım. Çağla sürekli kameraya bakıyordu. İlerleyen günlerde dayanamayıp çektim kenara, ‘Top model Çağla’yı unut. Burada ‘Pembe’nin kızı ‘Sultan’sın. Takma kirpiklerini de çıkar’ dedim. İkiletmedi, söylediklerimi harfiyen uyguladı. Sadece bir kere söyledim Çağla'ya ertesi gün hemen yakaladı. Jestlerimi ve mimiklerimi ikinci gün kaptı" ifadelerini kullandı.

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Usta oyuncu Alişan hakkında ise şunları belirtti:

"Alişan da kendisini başkasının seslendirmesini isteyince çok sinirlendim. ‘Sana başkası ruh veremez’ diyerek onu dublaj stüdyosuna itekledim, giriş o giriş!"

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Anahtar Kelimeler:
Melek Baykal Oyuncu
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