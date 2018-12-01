Melek Mosso'dan Tarkan itirafı!

Güzel şarkıcı şarkının ardından ''Çocukluğum ve genç kızlığım Tarkan'ın şarkılarını dinleyerek geçti. Kendisi çok beğendim sevdiğim bir sanatçı. İnşallah bir gün beraber düet yaparız ''sözleriyle Megastara olan hayranlığını dile getirdi.

Bir ara mikrofonu tamamen seyircilere bırakan şarkıcı, şarkının sonunda ''Bu soğuk havaya rağmen bu kadar kalabalık olmak muhteşem bir duygu, şarkılarımla içinizi ısıtmaya devam edeceğim'' ifadeleri ile soğuk havaya rağmen kendisini yalnız bırakmayan müzikseverlere teşekkür etti.

Sahnesine devam ettiği sırada "Arzular Arsız" parçası ile birlikte hem söyleyip hem de flüt çalan güzel şarkıcı, adeta "On parmağında on marifet." dedirterek herkes tarafından takdir edildi.

Duygusal parçalarıyla hüzünlü bir hava estirdiği Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde, hareketli parçalarla seyircileri coşturmayı başaran Melek Mosso, performansı ile de hayranlarından tam not aldı.

"Ben Böyleyim" adlı şarkısı ile noktaladığı konserinde seyircilerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye dönen Melek Mosso, "Bana Yalan Söylediler" şarkısını seslendirerek gecenin finalini yaptı.

