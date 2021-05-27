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Melek Mosso kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Melek Mosso'nun gerçek adı ne?

27.05.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube’da Yıldız Tilbe’nin Vursalar Ölemem şarkısını söyleyerek 103 milyon izleyiciye ulaşan ünlü şarkıcı Melek Mosso 28 Mayıs’ta Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın konuğu oldu. Yetenekli şarkıcı Melek Mosso hem eğitim hem de kariyer anlamında pek çok başarı elde etti.

Melek Mosso kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Melek Mosso'nun gerçek adı ne?

Müziğe 7 yaşında ilk bestesini yaparak başlayan Melek Mosso farklı tarzıyla, sesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yıldız Tilbe’nin Vursalar Ölemem şarkısını söyleyerek YouTube’da pek çok kişinin dikkatini çeken Melek Mosso 101 milyon görüntülemeye ulaşarak başarısına başarı kattı. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde seslendirdiği şarkılar da Melek Mosso’nun adının daha çok duyulmasını kaçınılmaz kıldı.

MELEK MOSSO KİMDİR?

11 Kasım 1988’de Kayseri’de doğan Melek Mosso, müziğe 7 yaşında başlamıştı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı. Müzisyen olduğu gibi aynı zamanda müzik öğretmenliği de yapmaktadır.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Melek Mosso kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Melek Mosso'nun gerçek adı nee

MELEK MOSSO GERÇEK ADI NE?

Türk müzisyen Melek Mosso ismiyle pek çok kişinin ilgisini çekmişti. İsminin gerçek olup olmadığı da sevenleri tarafından epeyce merak ediliyor. Melek Mosso’nun gerçek adı Melek Davarcı’dır.

MELEK MOSSO “VURSALAR ÖLEMEM” ŞARKISIYLA YOUTUBE’U SALLADI

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 85 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso Yıldız Tilbe
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