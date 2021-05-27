Melek Mosso kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Melek Mosso'nun gerçek adı ne?

Müziğe 7 yaşında ilk bestesini yaparak başlayan Melek Mosso farklı tarzıyla, sesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yıldız Tilbe’nin Vursalar Ölemem şarkısını söyleyerek YouTube’da pek çok kişinin dikkatini çeken Melek Mosso 101 milyon görüntülemeye ulaşarak başarısına başarı kattı. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde seslendirdiği şarkılar da Melek Mosso’nun adının daha çok duyulmasını kaçınılmaz kıldı.

MELEK MOSSO KİMDİR?

11 Kasım 1988’de Kayseri’de doğan Melek Mosso, müziğe 7 yaşında başlamıştı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı. Müzisyen olduğu gibi aynı zamanda müzik öğretmenliği de yapmaktadır.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.