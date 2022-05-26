Melek Mosso, Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran da kentte bir konser verecekti. Konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki Melek Mosso kimdir? Melek Mosso'nun konseri iptal mi edildi? Sebebi ne? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde...

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 yılında Kayseri’de dünyaya geldi.

Melek Mosso, müzik yaşamına çocukluk yıllarında başlayarak bağlama ve flüt ile şarkı söylemeye başlamıştır.

Eğitim hayatını Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olarak tamamlamış ve Grundig markasının şarkı yarışmasında özel jüri ödülü kazanmıştır. Müzik kariyerine katkı sağlayan Mosso,’O Ses Türkiye’ adlı ses yarışmasına katılmıştır. Gerçek soyadı Davarcı olan şarkıcı, 2018 yılında Yıldız Tilbe’nin ‘Vursalar Ölemem’ adlı şarkısını seslendirerek dinleyiciden büyük beğeni toplamıştır. Melek Mosso, Ardından farklı tarzı ve yorumuyla Hiç ışık yok, arzular arsız, bana yalan söylediler, dilek taşı, kedi, yalnız gece, ben varım gibi şarkıları kendi tarzında seslendirmiştir.

MELEK MOSSO'NUN KONSERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Melek Mosso'nun Derya Uluğ ve Funda Arar'la birlikte festival programında yer aldığı açıklanmıştı. Bazı sivil toplum kuruluşları Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstermişti. Daha sonra ise Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaptı ve Melek Mosso konserini iptal etti.

MELEK MOSSO'NUN KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de sosyal medya hesabından festivalin yeni afişini paylaştı. Başdeğirmen'in, "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" notuyla paylaştığı afişte Melek Mosso'nun yer almaması dikkat çekti.

İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da ortak açıklamayla konsere tepki göstermişti.



Açıklamada, "Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali'nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz" denildi.

MELEK MOSSO'NUN KONSERİ'NİN İPTAL EDİLMESİNİN SEBEBİ NE?

Sanatçı Melek Mosso, daha önce verdiği bir konserinde “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun” ifadeleri kullandığı için hedef gösterilmişti.



