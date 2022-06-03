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Melek Mosso’nun yerine sahne alacaktı! Seda Sayan konsere gidemedi… Yaptığı paylaşımla duyurdu

03.06.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melek Mosso’nun Isparta Belediyesi tarafından konserinin iptal edilmesinin ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da sahneye çıkmama kararı almıştı. 3 Haziran’da gerçekleşecek etkinlikte Seda Sayan’ın sahne almasına karar verilmişti. Sosyal medyada günlerce tartışılan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konser için Isparta’ya gidemediğini duyurdu. İşte detaylar…

Melek Mosso’nun yerine sahne alacaktı! Seda Sayan konsere gidemedi… Yaptığı paylaşımla duyurdu

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Gül Festivali’nde 3 Haziran’da Melek Mosso’nun sahne alması beklenirken Melek Mosso’nun konseri iptal edilmişti. Sosyal medyada tartışma yaratan olayın ardından, aynı festivalde sahne alacak Funda Arar ve Derya Uluğ da sahneye çıkmama kararı almıştı. Son olarak festivalde Melek Mosso’nun iptal edilen konserinin yerine Seda Sayan’ın sahne almasına karar verilmişti. 3 Haziran’da gerçekleşecek olan konserle alakalı önemli bir gelişme yaşandı.

“ALANDAN DÖNDÜM”

3 Haziran’da sahneye çıkması beklenen Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Isparta’ya gidemediğini duyurdu. Hava muhalefeti sebebiyle uçakların kalkmadığını belirten Sayan, önümüzdeki tarihlerde Ispartalılarla yeniden buluşacağının sinyalini de verdi. Seda Sayan paylaştığı videoda, “Çok sevgili Isparta halkı, hava muhalefetinden dolayı alandan döndüm, uçaklar kalkmadığı için. İnşallah, saygıdeğer başkanımızın belirleyeceği önümüzdeki tarihlerde tekrar sizinle buluşmak ümidiyle…” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Melek Mosso’nun iptal edilen konserinin yerine Seda Sayan’ın konser vereceği ile ilgili haberler, sosyal medyada büyük bir tartışma yaratmıştı. Eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Sayan ise Belediye'nin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketinden dolayı konseri iptal ettiğini öne sürerek, "Sahne alacağımı menajerimden öğrendim, Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Melek Mosso Seda Sayan
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