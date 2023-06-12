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Melek Mosso sahnede özür diledi: Sizlerle helalleşmek istiyorum

12.06.2023 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Uluslararası 57'nci Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne aldı. Mosso, attığı tweet ve önceki konserinde kullandığı ifadeler dolayısıyla sahnede özür diledi. Ünlü sanatçı, "Sizlerle helalleşmek istiyorum. Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum." dedi.

Melek Mosso sahnede özür diledi: Sizlerle helalleşmek istiyorum

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde Melek Mosso sahne aldı. Şarkıcı Melek Mosso, attığı tweet ve geçmiş konserlerinde sahnede kullandığı ifadeler sebebiyle vatandaşlardan özür diledi.

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"HELALLEŞMEK İSTİYORUM"

Sahneye çıkarak ilk şarkısını okuduktan sonra açıklamada bulunan ünlü sanatçı Mosso şunları söyledi:
"Hemen bir konuya değinip güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi. Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır."

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"Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum, canı gönülden bir kadın olarak. Bu denli kapsayıcı, bu denli birleştirici bir festivali günümüzde, böyle bir dönemde bu şekilde insanların hiçbir şekilde insanların huzursuzluğuna yer vermeden bizleri bir araya getiren tek bir yürek şeklinde burada toplayan ve belediye festivali için içinde yürekten acılar çekse bile bunu ne sizlere ne bana yansıtmadan özrümü kabul edip yüreğine basan Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz. O yüzden hepinizi çok seviyorum geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanımıza bu güzel festivali asla hiçbir şeyin gölgesinde bırakmadan muhteşem bir şekilde devam ettirdiği için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum"

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"HEPİMİZ HATA YAPABİLİRİZ"

Daha sonra sahneye çıkarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Biz et ve kemikten yaratılmış varlıklarız. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta bu insana özgü bir şey önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp, özür dileyebilmek. Büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var. Özrü kabul edebilmek. Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyorsak, bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilendiğinde kapatmak zorundayız. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız. Bir hedefimiz var gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiş. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok. Büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edeceğiz, özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu. (İHA)

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Melek Mosso ele aktan gününde

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