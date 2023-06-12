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Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı'nın final tarzı olay oldu! "Şalvarla mı gelmiş?"

12.06.2023 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın başrolleri paylaştığı "Ömer" dizisi sezon finali partisi yaptı. Ömer dizisinin başrol oyuncularından Selahattin Paşalı geceye tarzıyla damga vurdu. Yakışıklı oyuncunun şalvarlı tarzı dikkat çekti.

Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı'nın final tarzı olay oldu! "Şalvarla mı gelmiş?"

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın başrolleri paylaştığı "Ömer" dizi sezon finaliyle 12 Haziran Pazartesi günü ekrana gelecek. Dizinin oyuncuları ise sezon finali partisini 11 Haziran'da yaptı.

"Aşk 101" dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteri ile kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Selahattin Paşalı başarılı oyunculuğuyla dikkat çekerken dizideki rolüyle de kendine hayran bırakıyor.

Ekran Alıntısı

Selahattin Paşalı'nın hayat verdiği Ömer karakteri son dönem büyük beğeni toplarken dizinin final sezonu için yemekte oyuncu yine dikkat çekti.

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Yakışıklı oyuncu ilginç tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Selahattin Paşalı'nın şalvara benzer pantolonu ve terlik kombini dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncuyu görenler "Şalvar mı o ya?", "Az özenseydin abim", "Abim şalvar çok tatil tarzı sanki" yorumları yaptı.

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