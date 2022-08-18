Melek Mosso Times Meydanı'nda

Melek Mosso, New York Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında Türkiye’den dünyaya sesleniyor.

Spotify’ın, kadın müzisyenlerin seslerini yükseltmek ve her alanda olduğu gibi müzik sektöründe de var olan eşitsizlikle savaşmak için oluşturduğu Equal projesinde, Türkiye listesinde bu hafta kapak, Melek Mosso oldu.

'Bu iş Bitmiş' şarkısı ile hem Türkiye hem de global listeye dahil edilen Melek Mosso, dev fotoğrafıyla New York Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında adını dünyaya duyurdu.



