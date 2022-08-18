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Melek Mosso Times Meydanı'nda

18.08.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spotify'ın Equal projesi kapsamında New York Times Meydanı'nın ünlü reklam alanına fotoğrafı yansıtılan şarkıcılar arasına Melek Mosso da katıldı.

Melek Mosso Times Meydanı'nda

Melek Mosso, New York Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında Türkiye’den dünyaya sesleniyor.

Spotify’ın, kadın müzisyenlerin seslerini yükseltmek ve her alanda olduğu gibi müzik sektöründe de var olan eşitsizlikle savaşmak için oluşturduğu Equal projesinde, Türkiye listesinde bu hafta kapak, Melek Mosso oldu.

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'Bu iş Bitmiş' şarkısı ile hem Türkiye hem de global listeye dahil edilen Melek Mosso, dev fotoğrafıyla New York Times Meydanı’ndaki tanıtım alanlarında adını dünyaya duyurdu.


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Melek Mosso
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