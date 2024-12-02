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Melek Mosso ve Serkan Sağdıç arasında neler oluyor? "İyi para kazanan birisi" diyerek açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.12.2024 10:52
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Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın boşanacağına dair iddialar son dönemde büyük bir yankı uyandırırken, ikiliye dair yeni söylentiler de hızla yayıldı. Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç ile olan tüm fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırınca, boşanma iddiaları daha da güçlendi. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç gerçekten boşanıyor mu? İşte kulislerde konuşulan o iddia...

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç arasında neler oluyor? "İyi para kazanan birisi" diyerek açıkladı

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın boşanma iddiaları son günlerde sosyal medyanın gündeminde. 2023 yılında evlenen ünlü çiftin, birbirlerini takipten çıkararak birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmesi, ilişkilerinde bir kriz yaşandığına dair söylentileri güçlendirdi.

Melek Mosso'nun klibinde tanıştığı ve sonrasında aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile evliliği, şimdi ise ayrılık dedikoduları ile sarsılıyor.

Ünlü televizyoncu Müge Dağıstanlı, bu ilişkiye dair duyumlarını programında paylaştı. Dağıstanlı, Melek Mosso’nun kariyerindeki hızlı yükselişi ve bunun çiftin arasındaki gerilimi arttırdığına dikkat çekti. Müge Dağıstanlı, "Kulislerde konuşulan nedeni sizlere aktaralım" diyerek, şu açıklamaları yaptı:

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"Melek Mosso ardı ardına sahnede büyük işler yapan biri, kaşesi yükseldi. Bütün sıkıntı burada Melek Mosso'nun iyi para kazanması, kariyerinin sürekli yıldız hale gelmesi. Eşinde ise faal bir şey yok! Başka bir işi olsaydı derdik. Tüm sıkıntı burada Melek Mosso'nun iyi para kazanmadı eşinin kendisine konserlerde yardım etmesi. Melek Mosso kısa bir süre önce bütün ekibini değiştiriyor. Her şeyi organize edecek kişiyi kardeşi olarak seçiyor bu durumda da bir kriz çıkıyor. Belki de o eşinin işlerini devralmak istiyordu..."

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"BİRAZ ÖZLEMEK GEREKİYOR"

Melek Mosso daha önce "Eşiniz ile aynı sektörde olmak ister misiniz?" sorusuna ise şarkıcı "O bu işlere girmesin, sektörel anlamda çok iç içe olmayı istemem, sevgimiz bir işimiz ayrı olsun, çok görüşmem tez ayrılık getirir derler, bence biraz özlemek gerekiyor." şeklinde cevap vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
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