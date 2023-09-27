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  4. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç nişanlandı! Aynı gün kına gecesi de yaptı

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç nişanlandı! Aynı gün kına gecesi de yaptı

27.09.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman sevgilisi Serkan Sağdıç ile aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşan Melek Mosso nişanlandı. İkili, aile arasındaki sade nişan töreninin ardından bir de kına gecesi yaptı.

Melek Mosso geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi almış ve sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti. O anları da sosyal medya hesabından yayınlayan Melek Mosso'ya tebrik mesajları yağmıştı.

Konser maratonuna kısa bir aran Melek Mosso, sevgilisi Serkan Sağdıç ile nişanlandı. Mosso nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken Sağdıç da siyah takım elbise giydi.

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İkili, nişanın ardından da kına gecesi yaptı. Melek Mosso hem nişan hem de kına gecesinden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

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KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞMIŞLARDI

Serkan Sağdıç, Melek Mosso’nun ‘Kirpiklerin’ isimli şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan ikilinin arkadaşları kısa süre içinde aşka dönüşmüştü.

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