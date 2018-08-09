Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm izle: Yağmur, Melek'i tutabilecek mi? (Meleklerin Aşkı yeni bölüm özeti ve fragmanları)

Meleklerin Aşkı 6. yeni bölümünde izleyenleri heyecanlı sahneler bekliyor. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal'ın oynadığı Meleklerin Aşkı 6. bölümü bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümünde Necmettin, kafasına aldığı darbe ile Rusça konuşmaya başlamıştır. Bu Çekilmezler ailesinde telaş yaratır. Diğer yandan Rukiye, Melek ile Yağmur'un arasına yapmak için çalışmalarına devam etmektedir. Fakat olaylar istendiği gibi gitmez. Melek, bir uçurumda düştüğü sırada Yağmur son anda yetişir. Peki Yağmur, Melek'i oradan çıkarabilecek mi? Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm online izleme bağlantısı, bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanları haberimizde.

MELEKLERİN AŞKI 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde Necmettin’in anadilini kaybetmesiyle birlikte Çekilmezlerin hayatı daha da çekilmez hale gelmiştir. Aile, bir yandan Necmettin’i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike’nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaktadır. Necmettin, bu soruna acilen çözüm bulmaya çalışır. Tabii ki bulduğu yöntem, kendi başını daha da belaya sokmaktan ve Melike’nin krizlerini daha da körüklemekten başka bir işe yaramaz. Çekilmezler evi tam bir savaş alanına dönmüştür. Çünkü evde artık yeni bir savaş cephesi açılmıştır.