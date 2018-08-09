Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm izle: Yağmur, Melek'i tutabilecek mi? (Meleklerin Aşkı yeni bölüm özeti ve fragmanları)

Meleklerin Aşkı 6. yeni bölümünde izleyenleri heyecanlı sahneler bekliyor. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal'ın oynadığı Meleklerin Aşkı 6. bölümü bu akşam Show TV'de ekrana gelecek. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümünde Necmettin, kafasına aldığı darbe ile Rusça konuşmaya başlamıştır. Bu Çekilmezler ailesinde telaş yaratır. Diğer yandan Rukiye, Melek ile Yağmur'un arasına yapmak için çalışmalarına devam etmektedir. Fakat olaylar istendiği gibi gitmez. Melek, bir uçurumda düştüğü sırada Yağmur son anda yetişir. Peki Yağmur, Melek'i oradan çıkarabilecek mi? Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm online izleme bağlantısı, bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanları haberimizde.
Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde Necmettin’in anadilini kaybetmesiyle birlikte Çekilmezlerin hayatı daha da çekilmez hale gelmiştir. Aile, bir yandan Necmettin’i iyileştirmenin yollarını ararken bir yandan da Melike’nin kıskançlık krizleriyle uğraşmaktadır. Necmettin, bu soruna acilen çözüm bulmaya çalışır. Tabii ki bulduğu yöntem, kendi başını daha da belaya sokmaktan ve Melike’nin krizlerini daha da körüklemekten başka bir işe yaramaz. Çekilmezler evi tam bir savaş alanına dönmüştür. Çünkü evde artık yeni bir savaş cephesi açılmıştır.
Yağmur, bir yandan onların savaşından sağ kurtulmaya çalışırken bir yandan da Deniz’le uğraşmaktadır. Deniz’in varlığı hem Melek’in Yağmur’dan uzaklaşmasına sebep olmakta, hem de Yağmur’un aşkını ilan etmesine engel olmaktadır. Sercan hem Mehtap’la yakınlaşmak, hem de Yağmur’la Melek’i yakınlaştırmak için onları kendi yazlığına davet eder. Ama Deniz, orada da onları rahat bırakmaz. Yağmur yine aşkını itiraf edememiş, yine Melek’e uzaktan bakmakla yetinmiştir. İmdadına tabii ki Rukiye yetişir. Melek ve Yağmur’la birlikte bir kamp tatili ayarlar. Ama Rukiye, kendi planını yaparken Melek ve Yağmur da boş durmamış, ona bir sürpriz hazırlamıştır. Bu sürpriz, Rukiye’yi çileden çıkarır. Çünkü kamp tatilinin davetsiz misafiri Ekrem’den başkası değildir.
MELEKLERİN AŞKI 6. YENİ BÖLÜM İZLE (SHOW TV 20.00)
Kamp tatili, Yağmur ve Melek için romantik bir organizasyon olacakken, Ekrem ve Rukiye’nin bitmek bilmeyen hırsları yüzünden mahvolur. Rukiye, her fırsatta Ekrem’den geçmişin intikamını almaktadır. Fakat Rukiye kantarın topuzunu kaçırmış, Ekrem yataklara düşmüştür. Yağmur ve Melek, Ekrem için yardım bulmaya gittiklerinde Yağmur, ilk defa Melek’i sonsuza kadar kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Çünkü Yağmur’un aşkı, artık Kaf Dağı’nın ardında değil, uçurumun kenarındadır.
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