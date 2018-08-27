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Meleklerin Aşkı 8. bölüm 2. fragmanı! 'İkiniz de birbirinize aşıksınız'

DİZİ HABERLERİ  | 27.08.2018 23:55 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 8. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Tokatların havada uçuştuğu Meleklerin Aşkı dizisinin yeni fragmanında Ekrem ve Rukiye yine karşı karşıya geliyor. Bezirgan ve Necmettin’in sohbeti eğlenceli anlara sahne olurken Yağmur, Melek’e mükellef bir kahvaltı hazırlıyor. Her şeyi anlayan Deniz’in, Melek ve Yağmur’a “Ne kendinizi ne de başkasını kandırmanıza gerek yok artık. İkiniz de birbirinize aşıksınız!” sözleri dikkat çekiyor.

Meleklerin Aşkı 8. bölüm 2. fragmanı! 'İkiniz de birbirinize aşıksınız'

Meleklerin Aşkı’nın geçtiğimiz Perşembe akşamı ekrana gelen 7. bölümünde Yağmur bir kez daha Melek’in hayatını kurtarıp, onu uçurumun kenarından aldı. Yağmur tüm cesaretini toplayıp ilan-ı aşk edecekken, ne diyeceğini anlayan Melek onu susturdu. Melek’i sürekli görmeye devam ederse acısının katlanacağını düşünen Yağmur, huzurevine dönmeye karar verdi. Tüm problemleri sihirli dokunuşlarıyla halleden Yağmur’u geri getirmek için huzurevine giden Çekilmezler Yağmur’u ikna ederek eve dönmesini sağladı. Melek, kendini onarmak için kimsesiz çocuklara gönüllü öğretmenlik yapmaya başladı. Melek’in çalıştığı kurumdaki tiyatro gösterisine gönüllü olarak çıkan Yağmur ve Çekilmezler, Melek’i karşılarında buldu. Artık Melek ve Yağmur bir masalın başkahramanıydı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstl endiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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