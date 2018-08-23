Meleklerin Aşkı 8. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 23 Ağustos Perşembe Show TV yayın akışı

Bugün Meleklerin Aşkı günü. Perşembe günü Show TV'de ekrana gelen Meleklerin Aşkı 8. bölümü bu akşam olacak mı merak ediliyor. Kurban Bayramı nedeniyle dizi ertelecek mi? Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir ve Berkay Hardal'ın yer aldığı Meleklerin Aşkı romantik komedi tarzı ile her hafta kendi gününde reytinglerde birinci olmayı başardı. Meleklerin Aşkı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Fakat dizinin yeni bölümü bu akşam olacak mı? Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı, 8. bölüm yayın tarihi ve Show TV yayın akışı haberimizde.

MELEKLERİN AŞKI 8. BÖLÜM FRAGMANI

Melike “Hamileyim!” haberiyle herkesi şaşırtırken Yağmur, Ekrem’in elinden zor kurtuluyor. Necmettin’in salon beyefendisi kimliğinden çıktığı tanıtımda çocuklarla körebe oynayan Melek, karşısında Yağmur’u buluyor. Lunaparka giden, birlikte yemek yapan ve aralarındaki buzları eriten ikilinin gönüllerince eğlendiği anlar dikkat çekiyor. Meleklerin Aşkı yeni bölümü 30 Ağustos Perşembe günü ekrana gelecek. Bu akşam ise dizinin kolaj bölümü yayınlanacak.