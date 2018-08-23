Meleklerin Aşkı 8. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 23 Ağustos Perşembe Show TV yayın akışı

Bugün Meleklerin Aşkı günü. Perşembe günü Show TV'de ekrana gelen Meleklerin Aşkı 8. bölümü bu akşam olacak mı merak ediliyor. Kurban Bayramı nedeniyle dizi ertelecek mi? Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir ve Berkay Hardal'ın yer aldığı Meleklerin Aşkı romantik komedi tarzı ile her hafta kendi gününde reytinglerde birinci olmayı başardı. Meleklerin Aşkı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Fakat dizinin yeni bölümü bu akşam olacak mı? Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı, 8. bölüm yayın tarihi ve Show TV yayın akışı haberimizde.
Melike “Hamileyim!” haberiyle herkesi şaşırtırken Yağmur, Ekrem’in elinden zor kurtuluyor. Necmettin’in salon beyefendisi kimliğinden çıktığı tanıtımda çocuklarla körebe oynayan Melek, karşısında Yağmur’u buluyor. Lunaparka giden, birlikte yemek yapan ve aralarındaki buzları eriten ikilinin gönüllerince eğlendiği anlar dikkat çekiyor. Meleklerin Aşkı yeni bölümü 30 Ağustos Perşembe günü ekrana gelecek. Bu akşam ise dizinin kolaj bölümü yayınlanacak.
"Hamileyim!" #MeleklerinAşkı 30 Ağustos Perşembe 20.00'de Show TV'de! @Meleklerin_Aski https://t.co/861P1JlhJb pic.twitter.com/MdPvfDIFDB— Show TV (@ShowTV) 20 Ağustos 2018
07.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu Tekrar
09.00 Paris'ten Sevgilerle
11.00 Yeni Gelin Tekrar
15.30 Deryalı Günler Canlı
18.45 Show Ana Haber Canlı
20.00 Meleklerin Aşkı Kolaj
22.45 Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1
01.00 Çukur Tekrar
03.30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda Tekrar
05.15 Çocuktan Al Haberi Tekrar
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