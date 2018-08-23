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Meleklerin Aşkı 8. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 23 Ağustos Perşembe Show TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 23.08.2018 08:33 | Son Güncelleme

Meleklerin Aşkı 8. yeni bölüm bu akşam var mı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın 3.günü yani 23 Ağustos Perşembe günü Show TV yayın akışı haberimizde. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir ve Berkay Hardal'ın yer aldığı Meleklerin Aşkı dizisi her perşembe günü yayınlanıyor. Bayram nedeniyle yeni bölüm olacak mı? Meleklerin aşkı 8. yeni bölüm fragmanı ve Show TV yayın akışı haberimizde. Meleklerin Aşkı yeni bölüm yayın tarihi nedir?

Meleklerin Aşkı 8. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 23 Ağustos Perşembe Show TV yayın akışı

Bugün Meleklerin Aşkı günü. Perşembe günü Show TV'de ekrana gelen Meleklerin Aşkı 8. bölümü bu akşam olacak mı merak ediliyor. Kurban Bayramı nedeniyle dizi ertelecek mi? Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir ve Berkay Hardal'ın yer aldığı Meleklerin Aşkı romantik komedi tarzı ile her hafta kendi gününde reytinglerde birinci olmayı başardı. Meleklerin Aşkı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Fakat dizinin yeni bölümü bu akşam olacak mı? Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı, 8. bölüm yayın tarihi ve Show TV yayın akışı haberimizde.

MELEKLERİN AŞKI 8. BÖLÜM FRAGMANI

Melike “Hamileyim!” haberiyle herkesi şaşırtırken Yağmur, Ekrem’in elinden zor kurtuluyor. Necmettin’in salon beyefendisi kimliğinden çıktığı tanıtımda çocuklarla körebe oynayan Melek, karşısında Yağmur’u buluyor. Lunaparka giden, birlikte yemek yapan ve aralarındaki buzları eriten ikilinin gönüllerince eğlendiği anlar dikkat çekiyor. Meleklerin Aşkı yeni bölümü 30 Ağustos Perşembe günü ekrana gelecek. Bu akşam ise dizinin kolaj bölümü yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 23 AĞUSTOS PERŞEMBE

07.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu Tekrar
09.00 Paris'ten Sevgilerle
11.00 Yeni Gelin Tekrar
15.30 Deryalı Günler Canlı
18.45 Show Ana Haber Canlı
20.00 Meleklerin Aşkı Kolaj
22.45 Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1
01.00 Çukur Tekrar
03.30 Demet Akbağ ile Çok Aramızda Tekrar
05.15 Çocuktan Al Haberi Tekrar

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