Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zarar eden belediye şirketlerini tasfiye edeceğini açıklamasının ardından eski Başkan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yavaş'ın asıl amacının belediyelerden işçi çıkarmak olduğunu iddia eden Gökçek, zararın kendisi döneminde değil, kendisinden sonra başkanlığa getirilen Mustafa Tuna döneminde olduğunu iddia etti.

Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son dört yılına ait kar-zarar hesaplarına bakalım. Melih Gökçek dönemi: 2015'te 109 milyon, 2016'da 21 milyon, 2017'de 64 milyon kar. Mustafa Tuna dönemi: 2018'de 90 milyon zarar. 2018 dönemi zararı, Tuna yönetimi zaafı nedeniyle oluşmuştur."





