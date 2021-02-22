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Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşanıyor

22.02.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşanıyor

İki yıl önceki evlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan'ın boşanacağı öne sürüldü. Çıkan haberlerden sonra iddiaların doğru olduğunu söyleyen Yalova, "Birlikteliğimiz boyunca birbirimize hep dost ve yol arkadaşı olduk. Bizim için en doğrusu bu olduğuna inandık ve ortak bir karar aldık" dedi.

Son dönemin popüler oyuncularından olan Melike İpek Yalova, yaklaşık 7 yıldır birlikte olduğu yapımcı Altan Gültan ile 2019'da nikah masasına oturmuştu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi. Yalova ve Gültan boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

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Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.

"EVET, BOŞANIYORUZ"

Boşanma iddialarını doğrulayan Melike İpek Yalova, "Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımız da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır" ifadelerini kullandı.

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Bu süreç zarfının sessizce devam etmesini isteyen Yalova, "İçinde olduğumuz süreci yönetirken çok kıymet verdiğimiz ailelerimizin incinmemesi birinci önceliğimiz. Sevdiğimiz insanları korumak adına, bu konunun hakettiği medeniyet çerçevesinde sakin ve sessizce ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Sizlerden de konuyla ilgili hassasiyet ve anlayışınızı rica ederiz. Çok teşekkürler" şeklinde konuştu.

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